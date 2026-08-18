Γύπας δεν άφηνε αεροπλάνο να πετάξει στην Κρήτη

Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, μια είδηση για έναν παραλίγο απρόσμενο ταξιδιώτη, μας έρχεται από το Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ένας γύπας προσγειώθηκε στο φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει το βράδι της Κυριακής από το αεροδρόμιο “Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πτηνό δεν έδειξε να ενοχλείται, αντίθετα μάλλον βολεύτηκε εκεί πάνω, κάτι όμως που δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Για να φύγει το αεροπλάνο θα έπρεπε να απομακρυνθεί.

Ο πιλότος ενημέρωσε τον Πύργο Ελέγχου για το συμβάν και εκείνη με τη σειρά τους την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Προσπάθησαν να απομακρύνουν τον γύπα, χωρίς επιτυχία. Τότε αποφάσισαν να καλέσουν την Πυροσβεστική για να τους βοηθήσει.

Με σκάλα, ειδικό εξοπλισμό και άριστο χειρισμό, κατάφεραν οι Πυροσβέστες να το πιάσουν και να το μεταφέρουν στα γραφεία της Πυροσβεστικής μέσα στο χώρο του Αεροδρομίου. Μάλιστα για να γίνει πιο εύκολη η δουλειά τους, ο πιλότος κατέβασε τα φτερά του αεροπλάνου.