Γυμνάσιο Κριτσάς: Τριήμερο εκπαιδευτικών εμπειριών

Ένα αξέχαστο τριήμερο εμπειριών και γνώσης είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Κριτσάς, οι οποίοι πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2026 στη Θεσσαλία και την Αττική. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων «Πράσινος κόσμος – Ζωντανός Κόσμος: από την ανακύκλωση στη φιλοζωία» και «Όταν η Τέχνη συναντά τα Άστρα».

Στον Βόλο και στα όμορφα χωριά του Πηλίου, όπως η Πορταριά και η Μακρινίτσα, οι μαθητές γνώρισαν από κοντά τη φυσική ομορφιά και την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Η επαφή με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτέλεσε μια ζωντανή υπενθύμιση της αξίας της προστασίας της φύσης. Στη Μακρινίτσα επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο, όπου ήρθαν σε επαφή με την ιστορία και τη βυζαντινή τέχνη της περιοχής.

Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε η επίσκεψη στα εντυπωσιακά Μετέωρα και η ξενάγηση στη Μονή Αγίου Στεφάνου. Οι μαθητές θαύμασαν το μοναδικό αυτό φυσικό τοπίο με τους επιβλητικούς βράχους και τα ιστορικά μοναστήρια που στέκουν στην κορυφή τους, δημιουργώντας ένα σκηνικό που προκαλεί δέος και θαυμασμό.

Σημαντική πολιτιστική στιγμή της εκδρομής ήταν και η παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Σάρα Κρου» στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου – Βαγγέλης Παπαθανασίου. Μέσα από το θέατρο οι μαθητές γνώρισαν τη δύναμη της φαντασίας, της ελπίδας και της ανθρώπινης αντοχής, σε μια παράσταση που τους συγκίνησε και τους προβλημάτισε.

Κατά την επιστροφή πραγματοποιήθηκε στάση στις ιστορικές Θερμοπύλες, με επίσκεψη στο σύγχρονο Μουσείο Θερμοπυλών, όπου οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα τα γεγονότα της ιστορικής μάχης μέσα από εντυπωσιακές ψηφιακές αναπαραστάσεις. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, όπου οι μαθητές παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιστήμης και τεχνολογίας, το οποίο τους έφερε πιο κοντά στη γνώση για το σύμπαν και αναδείκνυε τη σχέση επιστήμης, φαντασίας και δημιουργικότητας.

Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν και να γνωρίσουν σημαντικούς τόπους ιστορίας, πολιτισμού και φυσικής ομορφιάς. Η εμπειρία αυτή δεν αποτέλεσε μόνο ένα ταξίδι γνώσης, αλλά και μια πολύτιμη ευκαιρία για συνεργασία, ομαδικότητα και δημιουργία αναμνήσεων που θα τους συνοδεύουν για πολλά χρόνια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ιδιαίτερα:

1.Το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για την οικονομική ενίσχυση που μείωσε σημαντικά το κόστος της μετακίνησης για όλους τους γονείς

2.Τους συνοδούς- εκπαιδευτικούς Νικητάκη Χρήστο και Φουντουλάκη Σταυρούλα για το συντονισμό όλης της εκπαιδευτικής επίσκεψης καθώς και

3.Το ταξιδιωτικό γραφείο του κ.Μανουσάκη Σπύρου, ο οποίος παρά το μικρό αριθμό μαθητών/τριών της σχολικής μας μονάδας, διέθεσε κάθε μέσο, ώστε να μείνει αξέχαστη αυτή η μετακίνηση.