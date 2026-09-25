GRANDIS: Νέες προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Κρήτη

Πρακτικές προτάσεις για να αποκτήσουν περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, τεχνογνωσία, χρηματοδότηση, mentoring και δίκτυα υποστήριξης διαμορφώθηκαν στο 5ο Συμμετοχικό Εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου GRANDIS (Green, Digital, Female-Driven SMEs), που υλοποιεί ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe.

Στο επίκεντρο της συζήτησης των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο βρέθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος υποστήριξης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις και συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη των απαραίτητων επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν ήταν η δημιουργία οργανωμένων δράσεων mentoring και συμβουλευτικής, με εξατομικευμένη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γυναίκας, καθώς και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και απλής, κατανοητής ενημέρωσης.

Παράλληλα, προτάθηκε η ενεργότερη συμμετοχή Επιμελητηρίων, συλλόγων, πανεπιστημίων και φορέων καινοτομίας, ώστε κάθε ενδιαφερόμενη να γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί και να έχει πρόσβαση σε έναν οργανωμένο μηχανισμό υποστήριξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δικτύωση και την καινοτομία, μέσω B2B συναντήσεων, speed mentoring, παρουσιάσεων επιτυχημένων επιχειρηματικών παραδειγμάτων και διαγωνισμών pitching. Στόχος είναι οι γυναίκες να αποκτούν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και τη δυνατότητα να συνδέονται άμεσα με μέντορες, επενδυτές, ερευνητές και πιθανούς συνεργάτες.

Στις συγκεκριμένες ιδέες που κατατέθηκαν περιλαμβάνεται η διοργάνωση ενός «WOW Innodays», μιας διήμερης δράσης με mentoring, networking, παρουσιάσεις επιτυχημένων ιστοριών και pitching, με παράλληλη καταγραφή των αναγκών των συμμετεχουσών και follow-up μετά από τρεις μήνες.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη οι δράσεις να απευθύνονται τόσο σε γυναίκες που βρίσκονται στο ξεκίνημα μιας επιχειρηματικής ιδέας όσο και σε εκείνες που ήδη λειτουργούν μια επιχείρηση και θέλουν να τη βελτιώσουν, να την ψηφιοποιήσουν ή να την επεκτείνουν.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Γιώργος Αλεξάκης που συμμετείχε στο Εργαστήριο εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης τόνισε, μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι οι πολιτικές μας να μην παραμένουν μόνο σε επίπεδο σχεδιασμού, αλλά να οδηγούν σε πρακτικές λύσεις, καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτομίας και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία».