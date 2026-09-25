CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

GRANDIS: Νέες προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Κρήτη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
25092026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Πρακτικές προτάσεις για να αποκτήσουν περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, τεχνογνωσία, χρηματοδότηση, mentoring και δίκτυα υποστήριξης διαμορφώθηκαν στο 5ο Συμμετοχικό Εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου GRANDIS (Green, Digital, Female-Driven SMEs), που υλοποιεί ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο επίκεντρο της συζήτησης των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο βρέθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος υποστήριξης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις και συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη των απαραίτητων επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

SUNSTOP

Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν ήταν η δημιουργία οργανωμένων δράσεων mentoring και συμβουλευτικής, με εξατομικευμένη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γυναίκας, καθώς και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και απλής, κατανοητής ενημέρωσης.

MARIS

Παράλληλα, προτάθηκε η ενεργότερη συμμετοχή Επιμελητηρίων, συλλόγων, πανεπιστημίων και φορέων καινοτομίας, ώστε κάθε ενδιαφερόμενη να γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί και να έχει πρόσβαση σε έναν οργανωμένο μηχανισμό υποστήριξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δικτύωση και την καινοτομία, μέσω B2B συναντήσεων, speed mentoring, παρουσιάσεων επιτυχημένων επιχειρηματικών παραδειγμάτων και διαγωνισμών pitching. Στόχος είναι οι γυναίκες να αποκτούν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και τη δυνατότητα να συνδέονται άμεσα με μέντορες, επενδυτές, ερευνητές και πιθανούς συνεργάτες.

Στις συγκεκριμένες ιδέες που κατατέθηκαν περιλαμβάνεται η διοργάνωση ενός «WOW Innodays», μιας διήμερης δράσης με mentoring, networking, παρουσιάσεις επιτυχημένων ιστοριών και pitching, με παράλληλη καταγραφή των αναγκών των συμμετεχουσών και follow-up μετά από τρεις μήνες.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη οι δράσεις να απευθύνονται τόσο σε γυναίκες που βρίσκονται στο ξεκίνημα μιας επιχειρηματικής ιδέας όσο και σε εκείνες που ήδη λειτουργούν μια επιχείρηση και θέλουν να τη βελτιώσουν, να την ψηφιοποιήσουν ή να την επεκτείνουν.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Γιώργος Αλεξάκης που συμμετείχε στο Εργαστήριο εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης τόνισε, μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι οι πολιτικές μας να μην παραμένουν μόνο σε επίπεδο σχεδιασμού, αλλά να οδηγούν σε πρακτικές λύσεις, καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτομίας και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

25092026

Αγιος Νικόλαος: Γεύσεις, πολιτισμός και φιλοξενία στα «Κρητικά Μαγειρέματα 2026»

25 Σεπτεμβρίου 2026
25092026

Περιφέρεια Κρήτης: Πρώτη συνεδρίαση στο νέο βιοκλιματικό κτίριο και τέλεση αγιασμού

25 Σεπτεμβρίου 2026
25092026

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης ανακηρύχθηκε επίσημα Σχολείο eTwinning (eTwinning School 2026-2027)

25 Σεπτεμβρίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Tροχαίο ατύχημα – Στο νοσοκομείο μητέρα και κόρη

24 Σεπτεμβρίου 2026
24092026

Στο 3ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» ο Δήμαρχος Σητείας

24 Σεπτεμβρίου 2026
elme lasithi

Κάλεσμα της ΕΛΜΕ Λασιθίου προς τις επιχειρήσεις εστίασης του Νομού

24 Σεπτεμβρίου 2026

Ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Τ-10 του Αγίου Νικολάου

24 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου: «Η βροχή δεν ξεπλένει την ντροπή»

24 Σεπτεμβρίου 2026

Σητεία: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης στη Λεύκη

24 Σεπτεμβρίου 2026
ekav

Λασίθι: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

24 Σεπτεμβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button