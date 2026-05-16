Γενική συνέλευση στην Ελούντα παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη

Τη σημασία που αποδίδει σταθερά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Ελούντας και την πρόθεσή του να την ενισχύσει ακόμη περισσότερο, τόσο με παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, όσο και με έργα που θα ενισχύσουν συνολικά τη δυναμική και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων της κοινότητας.

Στη συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και ενημέρωσης για ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών και ανάπτυξης της περιοχής, παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιώργος Μπελούκας, Αντώνης Μαυρής, ο επικεφαλής της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας κ. Θωμάς Χαριτάκης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μανούσος Πεδιαδίτης, ο πρόεδρος της Δ.Κ. Ελούντας κ. Μανώλης Λεμπιδάκης και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Ελούντας, εκπρόσωποι φορέων, επαγγελματίες και πολίτες. Παρέστησαν επίσης η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Κατερίνα Σπυριδάκη και ο Γραμματέας της Ν.Ε. Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλης Μαυρικάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της αποκομιδής απορριμμάτων, ενόψει ειδικά και της τουριστικής περιόδου. Όπως επισημάνθηκε από τον κ. Μπελούκα, από το αμέσως προσεχές διάστημα στην περιοχή της Ελούντας πρόκειται να εφαρμοστούν από τον Δήμο λύσεις που αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων από τους επαγγελματίες και στην ενίσχυση της αποκομιδής και της πεζής καθαριότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίστηκε και η ανάγκη συνεργασίας επαγγελματιών, ξενοδόχων και πολιτών για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της καθαριότητας στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικά έργα και παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην περιοχή. Όπως σημείωσε, η ανάπλαση της πλατείας της Ελούντας προχωρά με βάση όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, προχωρά ο φάκελος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες αδειοδότησης για την εξομοίωση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στην Ελούντα, μια διαδικασία που αναμένεται να επιλύσει χρόνια ζητήματα και να ενισχύσει την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων, αδειοδοτήσεις έργων και παρεμβάσεων μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ο κ. Μενεγάκης τόνισε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν τη δεδομένη χρονική περίοδο προτεραιότητα για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική της Ελούντας.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στην προοπτική της δημιουργίας Μουσείου Αλατιού στη Χιόνα και τη διάθεση του Δήμου να το προτείνει για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ τέθηκαν και συζητήθηκαν και αρκετά ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Σχετικά με τη Σπιναλόγκα, επισημάνθηκε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες του που αφορούν τον φωτισμό μέσω της γεννήτριας για φέτος, με το νησί να φωτίζεται ήδη από τις αρχές Μαΐου για συγκεκριμένες ώρες, ενώ ακολουθούν οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την ηλεκτροδότηση μέσω καλωδίου.

Αναφορά έγινε και στο ζήτημα των ανεμογεννητριών και των σχεδιαζόμενων χωροθετήσεων ΑΠΕ, με τον Δήμαρχο να εκφράζει την ήδη εγκεκριμένη ομόφωνα θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, που είναι αντίθετη σε κάθε προωθούμενη χωροθέτηση μεγάλων ΑΠΕ στην περιοχή.