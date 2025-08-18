CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Γέμισε λύματα η παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά | +Video

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά, καθώς λόγω βλάβης, τα λύματα ξεκίνησαν να χύνονται στο πεζοδρόμιο, ενώ τα νερά έφταναν μέχρι και την παραλία, δίπλα στις ξαπλώστρες.

Ο δρόμος μετατράπηκε κυριολεκτικά σε ποτάμι με τους κατοίκους να δυσφορούν από την έντονη οσμή που υπήρχε στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο της ΔΕΥΑΧ για να αποκαταστήσει τη ζημιά.

