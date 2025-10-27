Γαστρονομικός Τουρισμός: Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο από το Επιμελητήριο Λασιθίου, Σητεία στις 3 Νοεμβρίου 2025

Το Επιμελητήριο Λασιθίου στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών του, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Σητεία στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Τίτλος σεμιναρίου: «Γαστρονομικός Τουρισμός: Από την Ταυτότητα του Τόπου στη Δημιουργία Αυθεντικών Εμπειριών»

Διάρκεια : 5 ώρες

Προσέλευση : 16:45-17:00

Ώρα διεξαγωγής σεμιναρίου 17:00-22:00

Τόπος : Στον πολυχώρο “Πολύκεντρο” του Δήμου Σητείας

Σε ποιους απευθύνεται : Το προτεινόμενο Σεμινάριο αποτελεί ένα ταξίδι στον κόσμο του Γαστρονομικού Τουρισμού και έχει ως στόχο να υποστηρίξει επιχειρήσεις και επαγγελματίες Εστίασης, Τουριστικών Καταλυμάτων και Εμπόρων του Επιμελητηρίου Λασιθίου, αλλά και αυτών που δραστηριοποιούνται ή έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό (τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και πώλησης γαστρονομικών προϊόντων, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού, επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στη δημιουργία γαστρονομικών και οινοποιητικών εμπειριών, επιχειρήσεις που ανήκουν στη βιομηχανία διοργάνωσης και υλοποίησης εκδηλώσεων πάσης φύσεως όπως συνέδρια, ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ κ.ά.) να:

• Γνωρίσουν τις βασικές έννοιες και τάσεις του Γαστρονομικού Τουρισμού

• Κατανοήσουν την αλυσίδα αξίας που τον στηρίζει

• Εξοικειωθούν με τους διαφορετικούς τύπους γαστρονομικών εμπειριών

• Ανακαλύψουν το προφίλ του γαστρονομικού τουρίστα.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν σε βασικές αρχές αναγεννητικών επιχειρηματικών πρακτικών και πολυαισθητηριακών εμπειριών, καθώς και στρατηγικών προσέλκυσης επισκεπτών.

Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου καθώς και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μέλη μας, να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.

Για πληροφορίες στείλτε email στο info@epimlas.gr ή στα τηλέφωνα 2841022231

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας συμμετοχής.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης