Γ. Πλακιωτάκης: Σημαντική πρωτοβουλία της Πολεμικής Αεροπορίας για τους νέους της Σητείας

Με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας, η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται στη Σητεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!», δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά και νέους να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα από προσομοιωτές πτήσης F-16 Fighting Falcon και F-35 Lightning II, καθώς και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (VR).

Στον χώρο της δράσης βρέθηκαν Ιπτάμενοι και Τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι συνομίλησαν με τους νέους και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η Αεροπορία.

Σήμερα, κατά την έναρξη της δράσης στη Σητεία, παρευρέθηκαν ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Ο κ. Πλακιωτάκης συνεχάρη την Πολεμική Αεροπορία για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δράσεις φέρνουν τους νέους πιο κοντά στη γνώση, την τεχνολογία και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με σημαντικούς θεσμούς της χώρας.

«Η Σητεία και συνολικά το Λασίθι αγκαλιάζουν δράσεις που δίνουν έμπνευση και προοπτική στα παιδιά μας. Θέλω να συγχαρώ την Πολεμική Αεροπορία και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.