Γ. Πλακιωτάκης: Μεγάλα έργα σε εξέλιξη σε όλο το Λασίθι

Τη σημασία του τεχνικού κόσμου και των συλλογικών προσπαθειών για την αναπτυξιακή προοπτική του Λασιθίου υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά την τελετή εγκαινίων των νέων γραφείων της Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο. Ο κ. Πλακιωτάκης ευχήθηκε τα νέα γραφεία να αποτελέσουν χώρο δημιουργικής σύνθεσης απόψεων και καινοτομίας.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον νομό, επισημαίνοντας ότι προχωρούν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα σε Σητεία και Ιεράπετρα, άνω των 130 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση της ξηρασίας, ενώ υλοποιείται το τμήμα Αγίου Νικολάου – Νεάπολης του ΒΟΑΚ προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Τόνισε επίσης ότι οι εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις συνολικά για έργα υποδομής, λιμενικά και εγγειοβελτιωτικά ξεπερνούν ήδη τα 500 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Πλακιωτάκης ενημέρωσε ότι σύμφωνα με πρόσφατη συνάντησή του με τον Επίτροπο Μεταφορών της Ελλάδας στην Ε.Ε. κ. Τζιτζικώστα, το κονδύλι των υποδομών στη νέα προγραμματική περίοδο 2028–2034 θα διπλασιαστεί, γεγονός που – όπως τόνισε – αποτελεί σημαντική ευκαιρία για έργα υποδομών, ενεργειακά και βιώσιμης ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ώριμων μελετών και ρεαλιστικών προτάσεων.

Αναφερόμενος στη μεταφορά αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης στα Γραφεία Κτηματολογίου, τη χαρακτήρισε μεγάλη μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός παραμένει στους δήμους και ευελπιστώντας στην άμεση ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ανησυχίες και ζητήματα που προέκυψαν από αποφάσεις του ΣτΕ, υπογραμμίζοντας ότι «έχουν ήδη γίνει νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτούνται και άλλες».

«Στη διεκδίκηση των πόρων για την ανάπτυξη του Λασιθίου θα είμαστε μαζί», κατέληξε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής.