Γ. Πλακιωτάκης: Η κτιριακή αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων του Λασιθίου δεν είναι πολυτέλεια, αποτελεί υποχρέωσή μας

Ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας παίρνει σάρκα και οστά, καθώς εγκρίθηκε από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. η κατασκευή στεγάστρου για την προστασία των μαθητών από τις καιρικές συνθήκες. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Μαριέτα Γιαννάκου» με επιχορήγηση 120.000 ευρώ, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου, τόσο για την καθημερινή ασφάλεια και άνεση των μαθητών, όσο και για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων.

Η θετική αυτή εξέλιξη προέκυψε ύστερα από συντονισμένες ενέργειες με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, την παρέμβαση του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου, Ιωάννη Πλακιωτάκη, καθώς και το σχετικό αίτημα του δημάρχου Ιεράπετρας, Μανώλη Φραγκούλη, ο οποίος στήριξε διαχρονικά την προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου.

Ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε για την εξέλιξη: “Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αποτελεί την μεγαλύτερη, οργανωμένη πρωτοβουλία για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των δημόσιων σχολικών υποδομών. Σε αυτό το σημαντικό πρόγραμμα συμμετέχει φυσικά και το Λασίθι. Ήδη οι εργασίες αναβάθμισης 4 σχολικών μονάδων σε Ιεράπετρα, Σητεία και Άγιο Νικόλαο έχουν ξεκινήσει ώστε όλα να είναι έτοιμα με το πρώτο κουδούνι του Σεπτεμβρίου. Πρόσφατα μάλιστα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε σημαντική επέκταση της χρηματοδότησης η οποία θα φτάσει συνολικά τα 650 εκατ ευρώ με στόχο να υλοποιηθούν έργα σε περισσότερα  από 2.500 δημόσια σχολεία” ενώ πρόσθεσε “Η δημόσια δωρεάν Παιδεία αποτελεί θεμέλιο κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Αποτελεί  βασικό μοχλό κοινωνικής κινητικότητας. Η βελτίωση των σχολικών υποδομών δεν είναι πολυτέλεια αλλά αυτονόητη υποχρέωσή μας. Για την κυβέρνηση, για όλους μας, η δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και σύγχρονων χώρων μάθησης είναι κεντρική προτεραιότητα”.

Παράλληλα, ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας, κ. Φιλοκτήτης Τζαράκης, υπογράμμισε ότι το σχολείο, κτίσμα του 1929, δεν είχε γνωρίσει μέχρι σήμερα σοβαρές παρεμβάσεις συντήρησης, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κ. Παύλος Σπυριδάκης, επεσήμανε τη μακροχρόνια προσπάθεια της σχολικής κοινότητας που πλέον αποδίδει καρπούς.

