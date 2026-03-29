CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Γ. Πλακιωτάκης: «Η φωνή της κοινωνίας πρέπει να ακούγεται δυνατά»

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης. Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμβολή του Δήμου Ηρακλείου, και συγκέντρωσε τοπικούς βουλευτές, εκπροσώπους φορέων και πλήθος κόσμου.

Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των περιφερειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία καταγράφουν τις ανάγκες και τις αγωνίες των τοπικών κοινωνιών, παραμένουν πυλώνες εγκυρότητας και διασφαλίζουν ουσιαστική επικοινωνία με τους πολίτες. Τόνισε ότι οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας προσφέρουν κρίσιμη υπηρεσία, ενημερώνοντας με αμεσότητα, αμεροληψία και υπευθυνότητα, δίνοντας φωνή στους πολίτες και ελέγχοντας τους πολιτικούς χωρίς παρεμβάσεις.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στη διαχρονική στήριξη της Ένωσης στην εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό των μελών της, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της στις τεχνολογικές αλλαγές χωρίς να παρεκκλίνει από τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας: αλήθεια, αντικειμενικότητα, διασταύρωση πληροφοριών και σεβασμό προς τον πολίτη.

Η επέτειος των εκατό χρόνων, όπως τόνισε, αποτελεί ευκαιρία για επένδυση στη νέα γενιά δημοσιογράφων, που θα συνεχίσει τη σπουδαία πορεία της Ένωσης. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, συνεχάρη τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την άρτια οργάνωση και όλους τους δημοσιογράφους των περιφερειακών μέσων για την πολύτιμη εργασία τους, ευχόμενος η επόμενη εκατονταετία να είναι εξίσου δημιουργική και δυναμική.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

deddie

Back to top button