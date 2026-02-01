CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Γ. Πλακιωτάκης: Ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου με 8 νέους αστυνομικούς

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 01/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με οκτώ νέους αστυνομικούς ενισχύεται το επόμενο διάστημα η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, στο πλαίσιο των πρόσφατων τοποθετήσεων και μεταθέσεων που αποφάσισε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για τέσσερις αρχιφύλακες και τέσσερις υπαρχιφύλακες, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και στην αντιμετώπιση της υποστελέχωσης στον Νομό.

Η εξέλιξη αυτή ανταποκρίνεται σε σχετικό αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου, η οποία είχε επισημάνει την ανάγκη κάλυψης των κενών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και το γεγονός ότι εντός του 2026 αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν δέκα αστυνομικοί.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, έχοντας ενημερωθεί για το θέμα από τη διοίκηση της Ένωσης, προχώρησε σε συνεργασία με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με το νέο προσωπικό.

Ο κ. Πλακιωτάκης συνεχίζει να παρακολουθεί σταθερά τα ζητήματα στελέχωσης των υπηρεσιών ασφαλείας του Νομού, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και τη στήριξη του έργου των αστυνομικών.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 01/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κ. Σπυριδάκη: «Δασικοί Χάρτες – Το Λασίθι τελευταίο σε όλη τη χώρα – Πολιτική αδιαφορία και θεσμική εγκατάλειψη»

02/02/2026

Σε κλίμα ενότητας η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «Ενωτικής Κίνησης Πολιτών»

01/02/2026

Άγιος Νικόλαος: Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά

01/02/2026

Ξεκινά η υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης του ΒΟΑΚ

31/01/2026
demena ploia limani

Κρήτη: Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω απεργίας την ερχόμενη εβδομάδα

30/01/2026

Αγιος Νικόλαος: Συνελήφθη για πλαστά χαρτονομίσματα

30/01/2026

Λασίθι: Αίτημα ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας εν όψει τακτικών μεταθέσεων έτους 2026

30/01/2026
voak

ΒΟΑΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο

30/01/2026

Η ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

30/01/2026

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν.Α.Ν.

30/01/2026
Back to top button