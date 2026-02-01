Γ. Πλακιωτάκης: Ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου με 8 νέους αστυνομικούς

Με οκτώ νέους αστυνομικούς ενισχύεται το επόμενο διάστημα η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, στο πλαίσιο των πρόσφατων τοποθετήσεων και μεταθέσεων που αποφάσισε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για τέσσερις αρχιφύλακες και τέσσερις υπαρχιφύλακες, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και στην αντιμετώπιση της υποστελέχωσης στον Νομό.

Η εξέλιξη αυτή ανταποκρίνεται σε σχετικό αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου, η οποία είχε επισημάνει την ανάγκη κάλυψης των κενών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και το γεγονός ότι εντός του 2026 αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν δέκα αστυνομικοί.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, έχοντας ενημερωθεί για το θέμα από τη διοίκηση της Ένωσης, προχώρησε σε συνεργασία με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με το νέο προσωπικό.

Ο κ. Πλακιωτάκης συνεχίζει να παρακολουθεί σταθερά τα ζητήματα στελέχωσης των υπηρεσιών ασφαλείας του Νομού, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και τη στήριξη του έργου των αστυνομικών.