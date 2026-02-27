CAFE MELI
Γ. Πλακιωτάκης: Διασφαλίζεται η λειτουργία της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ και προχωρά η στελέχωσή της

Newsroom 27/02/2026
Η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου διασφαλίζεται κανονικά, παρά τη συνταξιοδότηση του διευθυντή της. Από τον Απρίλιο δύο εντατικολόγοι θα καλύπτουν εκ περιτροπής τη ΜΕΘ, ενώ οι εφημερίες του Μαρτίου θα καλυφθούν από ιατρούς του ΓΝΑΝ, του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και ιδιώτες ιατρούς.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης συναντήθηκε με τη Διοικήτρια των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου κα Ευαγγελία Φανουράκη και εκπροσώπους του προσωπικού του ΓΝΑΝ, ώστε να συζητηθούν οι ανάγκες της ΜΕΘ και η πορεία στελέχωσής της. Όπως δήλωσε: «Η ΜΕΘ αποτελεί βασικό πυλώνα δημόσιας υγείας στο Λασίθι. Παρά τα όποια προβλήματα, με τη συνεργασία όλων διασφαλίζουμε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες του νομού».

