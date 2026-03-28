Γ. Πλακιωτάκης: Διασφαλίσαμε 9,3 εκ. ευρώ για την προσωρινή αποζημίωση και την απρόσκοπτη πρόοδο του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Αγ Νικόλαος

Στην καταβολή ποσού 9,3 εκατ ευρώ ως προσωρινή αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του Τμήμα Δ’ του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συντονισμό με τον Α Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτακη.

Η απόφαση «ξεκλειδώνει» την κατασκευή ενός ιδιαίτερα σημαντικου τμηματος του έργου, που αφορά τη βορειοδυτική είσοδο της πόλης του Αγίου Νικολάου, όπου προβλέπεται και η κατασκευή μεγάλου κόμβου κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα είχε προκύψει αντιδικία μεταξύ ιδιοκτητών και Δημοσίου, η οποία αξιοποιήθηκε από ορισμένους για μικροκομματικούς σκοπούς, καλλιεργώντας αδικαιολόγητη ανησυχία και κινδυνολογία.

Μετά από συντονισμένη συνεργασία που είχα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον κ Πλακιωτακη ολοκληρώθηκε η διαδικασία παρακατάθεσης των αποζημιώσεων, αποτρέποντας τον κίνδυνο αυτοδίκαιης ανάκλησης της απαλλοτρίωσης, καθώς η σχετική προθεσμία εξέπνεε στις 31 Μαρτίου.

Απομένει η έκδοση των γραμματίων παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να αποτυπωθεί η πληρωμή στο σύστημα. Το σύνολο των δικαιούχων και των αποζημιώσεων θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται ότι τα ποσά των οριστικών αποζημιώσεων έχουν ήδη προσδιοριστεί δικαστικά, ενώ η καθαρογραφή της σχετικής απόφασης αναμένεται έως τα τέλη του έτους.

Όσον αφορά το Τμήμα Γ’ του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, η καταβολή της οριστικής αποζημίωσης προς τους δικαιούχους ιδιοκτήτες προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 Ιουλίου 2026.

Ο κ Πλακιωτακης δήλωσε για την εξέλιξη «Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα, δίνοντας λύσεις σε εκκρεμότητες και προχωρώντας ένα έργο κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη και την οδική ασφάλεια του Λασιθίου και συνολικά της Κρήτης»