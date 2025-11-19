Γ. Πλακιωτάκης: Απαιτείται ισχυρός ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφής παράνομων μεταναστών

Με ισχυρό μήνυμα για το μεταναστευτικό άνοιξε την παρέμβασή του στο EU Parliamentary Democracy Forum ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αυτό αποτέλεσε πηγή έντασης και έντονης πόλωσης εντός της Ε.Ε., ιδιαίτερα ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα, από το 2019, εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά ταυτόχρονα δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία πλέον αναγνωρίζεται και υιοθετείται από όλο και περισσότερα κράτη–μέλη:

«Η αυστηρή φύλαξη των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων και ένας ισχυρός μηχανισμός επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο πρέπει να αποτελέσουν ευρωπαϊκή προτεραιότητα», σημείωσε, εκφράζοντας τη σαφή στήριξη της Ελλάδας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση κοινού μηχανισμού επιστροφών, τον οποίο η χώρα νομοθετεί πρώτη.

Στην ενότητα “Building Resilience” ο κ. Πλακιωτάκης επικεντρώθηκε στην ανάγκη θωράκισης των δημοκρατικών θεσμών απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, την παραπληροφόρηση και τις απόπειρες εξωτερικής χειραγώγησης. Χαιρέτισε την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας», που ενισχύει την ακεραιότητα των εκλογών, την κοινωνική ανθεκτικότητα και τη συμμετοχή των πολιτών.

«Χρέος όλων μας είναι να κρατήσουμε τις δημοκρατίες μας ισχυρές, σταθερές και ζωντανές – ακόμα και σε συνθήκες κρίσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.