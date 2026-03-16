Γ. Πλακιωτάκης: Αναγκαία η ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου

Θέματα στελέχωσης και ενίσχυσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου συζήτησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, με αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του σωματείου Μιχάλης Βαμβασάκης, ο γενικός γραμματέας Νίκος Καμινογιαννάκης, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μιχάλης Μπαπουχτίδης και ο απόστρατος αστυνομικός Νίκος Δολαψάκης.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης επισήμαναν τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης στον νομό, λόγω των τριών αστικών κέντρων, των μεταναστευτικών ροών και της λειτουργίας των φυλακών, ζητώντας την ενίσχυση της δύναμης ενόψει της τουριστικής περιόδου με τουλάχιστον εννέα επιπλέον αστυνομικούς. Σημειώθηκε ότι η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης είναι 333 άτομα, ενώ σήμερα υπηρετούν 265.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του νέου Καταστήματος Κράτησης στις Κουρούνες, την ανάγκη ενίσχυσης με συνοριοφύλακες, καθώς και θέματα υποδομών και στέγασης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Σητεία και Οροπέδιο Λασιθίου.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων είναι σταθερή και αποδοτική, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση του προσωπικού, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η προώθηση των αναγκαίων έργων υποδομής για την καλύτερη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών στον νομό.