Γ. Πλακιωτάκης: Αναγκαία η ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2026
Θέματα στελέχωσης και ενίσχυσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου συζήτησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, με αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του σωματείου Μιχάλης Βαμβασάκης, ο γενικός γραμματέας Νίκος Καμινογιαννάκης, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μιχάλης Μπαπουχτίδης και ο απόστρατος αστυνομικός Νίκος Δολαψάκης.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης επισήμαναν τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης στον νομό, λόγω των τριών αστικών κέντρων, των μεταναστευτικών ροών και της λειτουργίας των φυλακών, ζητώντας την ενίσχυση της δύναμης ενόψει της τουριστικής περιόδου με τουλάχιστον εννέα επιπλέον αστυνομικούς. Σημειώθηκε ότι η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης είναι 333 άτομα, ενώ σήμερα υπηρετούν 265.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του νέου Καταστήματος Κράτησης στις Κουρούνες, την ανάγκη ενίσχυσης με συνοριοφύλακες, καθώς και θέματα υποδομών και στέγασης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Σητεία και Οροπέδιο Λασιθίου.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων είναι σταθερή και αποδοτική, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση του προσωπικού, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η προώθηση των αναγκαίων έργων υποδομής για την καλύτερη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών στον νομό.

Σχετικά άρθρα

Συνεχίζονται σε 16 σταθμούς σε όλη την Κρήτη οι απολυμάνσεις για την ευλογιά του προβάτου

16 Μαρτίου 2026

Η Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Κρήτης

16 Μαρτίου 2026

Νέα οχήματα ενισχύουν το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου

16 Μαρτίου 2026

1,85 εκ. ευρώ για αποκατάσταση στο «Μέγαρο της Βασίλισσας» στο Ανάκτορο της Κνωσού

16 Μαρτίου 2026

Στις Βρυξέλλες το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης

16 Μαρτίου 2026

Κ. Σπυριδάκη: «38 εκ. ευρώ χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον ΒΟΑΚ»

16 Μαρτίου 2026
Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα στα Χανιά

15 Μαρτίου 2026

Σημαντικά μηνύματα από τη διημερίδα φιλοζωίας που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου

15 Μαρτίου 2026

Άγρια συμπλοκή στο κέντρο των Χανίων

15 Μαρτίου 2026

Σουβλί και κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν στις φυλακές Αλικαρνασσού

15 Μαρτίου 2026
