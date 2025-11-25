CAFE MELI
Γ. Πλακιωτάκης: Άμεση ενίσχυση της Ιεράπετρας για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών

25/11/2025
Την άμεση ενίσχυση της Ιεράπετρας για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των ροών παράνομων μεταναστών, που καταφθάνουν ή μεταφέρονται στην περιοχή μετά από επιχειρήσεις διάσωσης στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, ζήτησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης είχε επικοινωνία με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο κ. Τρύφωνα Κοντιζά, καθώς και με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνο Πλεύρη. Από τον κ. Κοντιζά ζήτησε την ενίσχυση του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας με πρόσθετα επιχειρησιακά μέσα και προσωπικό. Ήδη στη δύναμη του Λιμεναρχείου προστέθηκε ένα επιπλέον ταχύπλοο σκάφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Από τον Υπουργό Μετανάστευσης ζήτησε έκτακτη επιχορήγηση προς τον Δήμο Ιεράπετρας για την κάλυψη των δαπανών προσωρινής φιλοξενίας και φροντίδας των αφικνούμενων μεταναστών.

Ο κ. Πλακιωτάκης συναντήθηκε επίσης με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, κ. Μανόλη Φραγκούλη, με τον οποίο συζήτησε τις εντυπωσιακά αυξημένες ροές μεταναστών από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, από 4.326 άτομα το 2024, στις αρχές του 2025 έχουν ήδη αφιχθεί 16.524 άτομα – αύξηση 282%. Στην Ιεράπετρα οι αφίξεις έχουν φθάσει τα 593 άτομα.

Ως πρώην Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση του μεταναστευτικού, έχοντας από το 2019 αντιμετωπίσει τις τεράστιες προκλήσεις φύλαξης των θαλασσίων συνόρων απέναντι στις μαζικές ροές μεταναστών από τις τουρκικές ακτές.

Σε δήλωσή του ο Αντιπρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι:

«Η Ελλάδα εφαρμόζει από το 2019 αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Πολιτική την οποία αρχικά η Ε.Ε. αντιμετώπισε με επιφύλαξη, σήμερα όμως αναγνωρίζεται ολοένα περισσότερο η ανάγκη ενισχυμένης προστασίας των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων και δημιουργίας κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο».

Πρόσθεσε επίσης ότι:

«Η Ελλάδα όχι μόνο στηρίζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά νομοθετεί εμπροσθοβαρώς, με νέο θεσμικό πλαίσιο που θα κατατεθεί στις αρχές του 2026».

