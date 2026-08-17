Φωτιά στην Κριτσά: Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο τα ξημερώματα

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε σήμερα το πρωί Δευτέρας η φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στην περιοχή της Κριτσάς και κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ από τα ξημερώματα ο κύριος όγκος αποχώρησε.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, σε δασική έκταση κοντά στο χωριό, χωρίς ευτυχώς να απειληθεί η κατοικημένη ζώνη. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς.

Στο σημείο παρέμειναν 9 υδροφόρα οχήματα και 40 πυροσβέστες, οι οποίοι συνέχισαν να επιχειρούν και να επιτηρούν την περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν αρχικά ισχυρές δυνάμεις, με 16 οχήματα και 48 πυροσβέστες, ενώ συνέδραμαν και δύο ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.