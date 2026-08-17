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Φωτιά στην Κριτσά: Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο τα ξημερώματα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε σήμερα το πρωί Δευτέρας η φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στην περιοχή της Κριτσάς και κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ από τα ξημερώματα ο κύριος όγκος αποχώρησε.
Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, σε δασική έκταση κοντά στο χωριό, χωρίς ευτυχώς να απειληθεί η κατοικημένη ζώνη. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς.

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Στο σημείο παρέμειναν 9 υδροφόρα οχήματα και 40 πυροσβέστες, οι οποίοι συνέχισαν να επιχειρούν και να επιτηρούν την περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν αρχικά ισχυρές δυνάμεις, με 16 οχήματα και 48 πυροσβέστες, ενώ συνέδραμαν και δύο ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ.

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Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
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