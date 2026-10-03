Φλαμουριανά – Ώρα μηδέν: Συνεχίζεται η μάχη με τις καταστροφές στα Λακώνια

Ώρες αγωνίας συνεχίζουν να ζουν οι κάτοικοι στα Φλαμουριανά, στην Κοινότητα Μέσα Λακωνίων του Δήμου Αγίου Νικολάου, μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας που έχει αφήσει πίσω του σημαντικές καταστροφές.

Η ισχυρή και παρατεταμένη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους, παρασύροντας μεγάλες ποσότητες από πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν στο οδικό δίκτυο και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση και στις μετακινήσεις.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης που δέχθηκε το χωριό από τον μεγάλο όγκο νερού, με σημεία του οδικού δικτύου να καλύπτονται από λάσπη, πέτρες και χώματα.

Μιλώντας στο CNA, ο Κώστας Αφορδακός από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αγίου Νικολάου αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα Φλαμουριανά, επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην περιοχή και επιχειρούν συνεχώς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Συνεχείς παρεμβάσεις για να ανοίξουν οι δρόμοι

Από τις πρώτες ώρες, συνεργεία και αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στην περιοχή, επιχειρώντας για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η κατάσταση, ωστόσο, παραμένει δύσκολη, καθώς ο μεγάλος όγκος νερού έχει επιβαρύνει σημαντικά το τοπικό οδικό δίκτυο, ενώ απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία.

Για τους κατοίκους των Φλαμουριανών, η επόμενη ημέρα βρίσκει το χωριό αντιμέτωπο όχι μόνο με τις άμεσες συνέπειες της νεροποντής, αλλά και με το δύσκολο έργο της αποκατάστασης.

Ένα χωριό αντιμέτωπο με τις συνέπειες της κακοκαιρίας

Η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια που μέσα σε λίγες ώρες δρόμοι γέμισαν νερά και φερτά υλικά, ενώ η εικόνα που καταγράφηκε χαρακτηρίστηκε πρωτόγνωρη για την περιοχή.

Οι ζημιές αποτυπώνουν για ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτες μπορούν να αποδειχθούν μικρές κοινότητες απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όταν μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν με ορμή μέσα από δρόμους, πρανή και ρέματα.

Στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται η αποκατάσταση της πρόσβασης, ο καθαρισμός των δρόμων και η καταγραφή των ζημιών, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για το μέγεθος των συνεπειών.