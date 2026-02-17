CAFE MELI
Ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων για την ενίσχυση της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων φορέων και εργαζομένων στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιου Βοργιά, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Μιχάλη Βάμβουκα, συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμεναρχείου, της Επιθεώρηση Εργασίας ΤΕΑΥΕ Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, τους Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του ΤΕΕ/ΤΑΚ, της ΟΕΒΕΝΗ, της ΠΟΕ/ΟΤΑ, της ΑΔΕΔΥ, αλλά και εργαζομένων από τον κλάδο του Επισιτισμού-Τουρισμού, των ναυτεργατών και των χειριστών βαρέων μηχανημάτων.

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς τους χώρους τονίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε κλάδο χωριστά, με τους εκπροσώπους των φορέων και των υπηρεσιών να καταγράφουν τα προβλήματα, επισημαίνοντάς  παράλληλα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία «έκπτωση» σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Ειδική αναφορά έγινε στην πρόσληψη Τεχνικών Ασφαλείας και Υπεύθυνου Ασφαλείας σε κάθε χώρο εργασίας, ώστε να ελέγχουν εάν οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ασφαλείς στον εργασιακό τους χώρο.

«Η σημερινή συνάντηση ήταν η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για τα σοβαρά αυτά ζητήματα, καθώς θα υπάρξουν δράσεις και πρωτοβουλίες από την Περιφέρεια Κρήτης και τους εκπροσώπους των φορέων, ώστε η κουλτούρα της ασφαλείας και της υγιεινής στον χώρο εργασίας αλλά και της ατομικής ευθύνης των εργαζομένων να ενισχυθεί ουσιαστικά και να εμπεδωθεί σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής δραστηριότητας» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Στέλιος Βοργιάς.

Παράλληλα, επεσήμανε, ότι, το ζητούμενο είναι «να γυρνάμε όλοι ασφαλείς στα σπίτια μας» με την Περιφέρεια Κρήτης να ξεκινάει ενημερωτική καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «Να σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή».

