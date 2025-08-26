CAFE MELI
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος: «Δεν θα επιτρέψουμε παρεμβάσεις στο αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας»

26/08/2025
Με αυστηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος αντέδρασε στην ερμηνευτική διάταξη που, όπως τόνισε, θίγει το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας της Κρήτης. Δήλωσε αποφασισμένος να διαφυλάξει τον Καταστατικό Χάρτη και κάλεσε την Πολιτεία να διορθώσει άμεσα το «λάθος» της, τονίζοντας πως «η Εκκλησία της Κρήτης παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την έντονη αντίδραση της Εκκλησίας της Κρήτης απέναντι στην ερμηνευτική διάταξη που, όπως τόνισε, επιχειρεί να περιορίσει το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας, μπλοκάροντας τη δυνατότητα μετακίνησης Μητροπολιτών σε χηρεύουσες Μητροπόλεις. «Δεν θα υποκύψουμε σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις που προδίδουν την αποστολικότητα της Εκκλησίας μας», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κρήτης, που ισχύει από το 1961, πρέπει να παραμείνει ακέραιος και απαραβίαστος.

Ο κ. Ευγένιος ξεκαθάρισε ότι η Εκκλησία της Κρήτης ανήκει κανονικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και διατηρεί πλήρη εξάρτηση από αυτό, απορρίπτοντας κάθε ερμηνεία που θέλει να δημιουργεί τριβές. Όπως είπε, ενημέρωσε τον Πατριάρχη για το θέμα και εκτίμησε ότι η Πολιτεία θα προχωρήσει σε διόρθωση του λάθους.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ένωση Κληρικών και όλους τους ιερείς που στέκονται στο πλευρό της Ιεραρχίας, ενώ κάλεσε την Πολιτεία να ανακαλέσει άμεσα τη διάταξη που προκαλεί αναστάτωση. «Δεν παλεύουμε για προνόμια ή κεκτημένα δικαιώματα», τόνισε, «αλλά για να διαφυλάξουμε τις αρχές και τα αυτονόητα της Εκκλησίας της Κρήτης, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ζήτησε μάλιστα συγγνώμη από τους τοπικούς άρχοντες για τα όσα ανέφερε και πρόσθεσε λέγοντας: «“Δηλητηριάζω” λίγο την ακοή σας, αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε την πραγματικότητα. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι, στο αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας μας, θα έχουμε κάθε τρεις και λίγο τέτοιου είδους παρεμβάσεις έξωθεν του σώματός της. Γι’ αυτό και όσοι έκαναν αυτό το λάθος, ας ανακρούσουν πρύμναν και ας το διορθώσουν το συντομότερο δυνατόν».

Όπως σημείωσε ο κ. Ευγένιος: «Εμείς θα πορευτούμε στο μέλλον όπως γνωρίζουμε· και το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης γνωρίζει ότι οι πνευματικοί του ταγοί δεν έχουν ούτε ιδιοτέλειες ούτε προσωπικά συμφέροντα. Το μόνο που θέλουμε είναι να πορευόμαστε στα ίχνη του Πρωτοεπισκόπου μας, σωφρόνως, δικαίως και ευσεβώς. Και να μη γίνεται στη ζωή της Εκκλησίας το θέλημα ούτε του Αρχιεπισκόπου ούτε κανενός άλλου, αλλά μόνο το θέλημα του Θεού. Πατέρες της Ένωσης των Κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης, ευχαριστώ από καρδιάς που είστε κοντά μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Παλεύουμε όλοι όχι για να κρατήσουμε προνόμια, αλλά για να κρατήσουμε αρχές· όχι για να κρατήσουμε κεκτημένα δικαιώματα, αλλά για να κρατήσουμε τα αυτονόητα για την Εκκλησία μας, που είναι –και θα παραμένει– ανανδρεδάδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και θα διατηρεί απαραχάρακτα όσα της παρέδωσαν οι αιώνες».

Κλείνοντας, κάλεσε πιστούς και αρχές σε ενότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «συνοχή και ψυχραιμία σε καιρούς σύγχυσης», ώστε η Εκκλησία να συνεχίσει απερίσπαστη την αποστολή της.

Πηγή
Με πληροφορίες από Νέα Κρήτη
