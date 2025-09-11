CAFE MELI
Ευχές του Διευθυντή Δ.Ε. Λασιθίου Θανάση Κατσαγκόλη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

11/09/2025
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να σας απευθύνω τις πιο θερμές ευχές μου για υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα. Κάθε Σεπτέμβρης σηματοδοτεί μια νέα αρχή, γεμάτη όνειρα, στόχους και προσδοκίες.

Στους μαθητές και τις μαθήτριες μας εύχομαι να πορευτούν με ζήλο, επιμονή και πίστη στις δυνατότητές τους. Η γνώση που θα αποκτήσετε δεν είναι μόνο εφόδιο για το μέλλον σας, αλλά και εργαλείο για να γίνετε ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες.

Στους γονείς, εκφράζω την εκτίμησή μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που προσφέρετε στα παιδιά σας, αλλά και στη σχολική κοινότητα συνολικά. Η συνεργασία οικογένειας και σχολείου είναι καθοριστική για την πρόοδο και την ευημερία των παιδιών.

Στους εκπαιδευτικούς, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για το έργο σας. Με αφοσίωση και παιδαγωγική ευαισθησία στηρίζετε καθημερινά τους μαθητές μας, καλλιεργώντας όχι μόνο τη γνώση αλλά και αξίες, ήθος και κοινωνική υπευθυνότητα.

Εύχομαι σε όλους μια δημιουργική σχολική χρονιά, γεμάτη πρόοδο, συνεργασία και χαμόγελα. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σχολείο ανοιχτό στη γνώση, στη χαρά και στη ζωή.

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

