Ευχαριστήριο του Ν.Ο.Α.Ν. προς τον Βουλευτή Γιάννη Πλακιωτάκη και τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για τη στήριξή τους

23/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου (Ν.Ο.Α.Ν.) ευχαριστεί θερμά τον Βουλευτή Λασιθίου κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη για τις άμεσες ενέργειες και την αμέριστη στήριξη που παρείχαν προκειμένου η Ανδρική μας Ομάδα Υδατοσφαίρισης να μπορέσει να να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο “Γιώργος Μπίας”, στο Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας.

Παρότι τελικώς το δίκαιο αίτημά μας δεν έγινε αποδεκτό από την αρμόδια Ομοσπονδία, αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε βαθύτατα τις άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο του κ. Πλακιωτάκη όσο και του κ. Μενεγάκη, που στάθηκαν στο πλευρό μας, συμμεριζόμενοι την επιθυμία της κοινωνίας της πόλης του Αγίου Νικολάου και την ανάγκη ισότιμης συμμετοχής όλων των σωματείων στο εθνικό πρωτάθλημα.

Η στάση τους εν προκειμένω, αποδεικνύει το διαρκές ενδιαφέρον τους για την ενίσχυση του αθλητισμού στη πόλη μας και το νομό γενικότερα, και τη στήριξη των τοπικών αθλητικών συλλόγων και ιδιαίτερα το άθλημά μας την υδατοσφαίριση, που τόσα χρόνια με συνέπεια και πάθος υπάρχει στον Άγιο Νικόλαο και στον όμιλό μας.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη και θέληση, με γνώμονα την πρόοδο των αθλητών μας και την στήριξη των φιλάθλων της πόλης μας, και θα επιμείνουμε στον αγώνα για ίσες ευκαιρίες, καλύτερες υποδομές και ένα δίκαιο αθλητικό περιβάλλον για όλους.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου (Ν.Ο.Α.Ν.)

