Ευχαριστήρια επιστολή του Τ.Σ. Νεάπολης προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γεώργιο Κοντάκη

01/12/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Πρυτανείας για την ίδρυση του Κέντρου Μεσογειακού
Πολιτισμού στη Νεάπολη, η τοπική κοινωνία εκφράζει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες της.

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Εκ μέρους της Νεάπολης, σας μεταφέρουμε ως Τοπικό Συμβούλιο, την ειλικρινή εκτίμησή μας για την
προσωπική σας συμβολή σε αυτή την κομβική απόφαση. Σας παρακαλούμε να διαβιβάσετε και στα μέλη
της Πρυτανείας τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην περιοχή μας.

Η ίδρυση του Κέντρου, δεν αποτελεί απλώς μια ακαδημαϊκή προσθήκη, αλλά ψήφο εμπιστοσύνης στην
ιστορική διαδρομή του τόπου μας. Η Νεάπολη, ως ιστορική πρωτεύουσα του Λασιθίου, προσφέρει το
ιδανικό περιβάλλον για την έρευνα και ανάδειξη της μακραίωνη κληρονομιά του τόπου μας.

Δεσμευόμαστε ότι η τοπική κοινωνία θα στηρίξει το εγχείρημα με κάθε τρόπο.

Είμαστε βέβαιοι ότι το Κέντρο θα αναπτυχθεί σε σημείο αναφοράς, προσελκύοντας ερευνητές και
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη. Επιθυμούμε η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο να
αποτελέσει υπόδειγμα για το πως η ακαδημαϊκή γνώση συναντά την τοπική παράδοση.

Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την στήριξη σας. Τιμά το Λασίθι, την Κρήτη και τον πολιτισμό μας.

Με εκτίμηση,
Τοπικό Συμβούλιο Νεαπόλεως

01/12/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
