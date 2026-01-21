CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της μεγάλης χασισοφυτείας στο Αμάρι του Ρεθύμνου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 21/01/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Φωτογραφία αρχείου
Palermo TECH HUB
Cosmos

Στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης της μεγάλης χασισοφυτείας στο Ρέθυμνο προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά από πολύμηνη και στοχευμένη έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Συνολικά συνελήφθησαν τέσσερις Έλληνες, ηλικίας 35, 26 και δύο 29 ετών, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι αδέλφια. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν από κοινού προβεί στην καλλιέργεια φυτείας κάνναβης που περιλάμβανε περίπου 80 δενδρύλλια.

ΧΡΥΣΟΣ

Η φυτεία είχε εντοπιστεί τον Οκτώβριο του 2025 σε περιοχή στις Βρύσες Αμαρίου, στον Δήμος Αμαρίου, ενώ η υπόθεση τέθηκε σε βάθος διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, από τη συνεχιζόμενη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου προέκυψε ότι ο 35χρονος εμπλεκόμενος διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης σε περιοχές του Δήμου Αμαρίου.

NOVA

Ειδικότερα, φέρεται να πραγματοποίησε τουλάχιστον 27 αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε τέσσερις άνδρες, από 2 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ άνδρες, ηλικίας από 18 έως 41 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση και προμήθεια ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες, δύο με καταγωγή από το Αμάρι και δύο από τα Ζωνιανά, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών Αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης αποτελούμενη από -80- δενδρύλλια κάνναβης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου την 04.10.2025 (σχετικό Δελτίο τύπου της 05.10.2025).

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική προανάκριση πρόκυψε ότι τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 35, 26 και δύο 29χρονοι, από κοινού είχαν προβεί στην καλλιέργεια της ανωτέρω φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε από τη συνεχιζόμενη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου ο 35χρονος προέβαινε στην διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε περιοχές του Δήμου Αμαρίου πραγματοποιώντας τουλάχιστον είκοσι εφτά (27) αγοραπωλησίας κατά το χρονικό διάστημα από 02-21.09.2025 σε τέσσερις ημεδαπούς.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται οχτώ ημεδαποί ηλικίας από 18 έως 41 ετών κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση αδικήματα της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 21/01/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Απόκρυψη, αδιαφάνεια και εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα

21/01/2026

Ηράκλειο: Τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙ»

21/01/2026
enetiko limani heraklion

Λιμεναρχείο Ηρακλείου: Προειδοποίηση για θυελλώδεις νοτιάδες

20/01/2026

Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας την Τετάρτη 21/01

20/01/2026

Άγιος Νικόλαος: Ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

20/01/2026

Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η γιατρός από τη Νεάπολη

20/01/2026

Ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας στην Κρήτη

20/01/2026

Συνάντηση Σταύρου Αρναουτάκη με τον Δήμαρχο Σητείας για τα έργα υποδομής και τον ΒΟΑΚ

20/01/2026

Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου

20/01/2026

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

20/01/2026
Back to top button