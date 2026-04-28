Έξαρση εργατικών ατυχημάτων σε Ηράκλειο και Λασίθι

28 Απριλίου 2026
Σημαντική επιδείνωση στο πεδίο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία καταγράφει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (ΕΚΗ), με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, επισημαίνοντας την αυξητική τάση των εργατικών ατυχημάτων στην Ανατολική Κρήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, μόνο το 2025 καταγράφηκαν 846 εργατικά ατυχήματα και δύο δυστυχήματα στην περιοχή, αριθμοί που καταδεικνύουν –όπως τονίζεται– τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η σύγκριση με τα προηγούμενα έτη ενισχύει την ανησυχία, καθώς το 2024 είχαν δηλωθεί 540 περιστατικά, το 2023 ανήλθαν σε 584 και το 2022 σε 562.

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΚΗ υπογραμμίζει ότι η πραγματική έκταση του προβλήματος ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς αρκετά περιστατικά δεν καταγράφονται, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός και οι διανομές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον κατασκευαστικό τομέα, όπου –σύμφωνα με τα στοιχεία– εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων, λόγω ελλιπών μέτρων ασφάλειας σε εργοτάξια και οικοδομικές εργασίες.

Το Εργατικό Κέντρο επισημαίνει ότι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στο πρόβλημα παραμένουν η ανεπαρκής τήρηση μέτρων προστασίας, η περιορισμένη εκπαίδευση των εργαζομένων, οι εντατικοί ρυθμοί εργασίας και οι ανεπαρκείς έλεγχοι από τους αρμόδιους μηχανισμούς.

Παράλληλα, εκφράζεται προβληματισμός για την έλλειψη ενίσχυσης των ελεγκτικών υπηρεσιών, παρά τις σχετικές εξαγγελίες, με αποτέλεσμα –όπως αναφέρεται– να μην υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για ουσιαστικούς ελέγχους στους χώρους εργασίας.

Το ΕΚΗ τονίζει ότι κάθε εργατικό ατύχημα συνιστά ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και όχι απλώς ένα στατιστικό μέγεθος, καλώντας σε άμεσες παρεμβάσεις. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνονται περιλαμβάνονται η εντατικοποίηση των ελέγχων, η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, η ενίσχυση της πρόληψης και της εκπαίδευσης, καθώς και η διαφάνεια στην καταγραφή των περιστατικών.

«Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, με το Εργατικό Κέντρο να ζητά την ανάδειξη της προστασίας των εργαζομένων σε άμεση προτεραιότητα για την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Σχετικά άρθρα

Διακοπή ρεύματος την Πέμπτη 30/4 σε περιοχές του Δήμου Αγίου νικολάου

28 Απριλίου 2026

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 30 Απριλίου – Τα θέματα

28 Απριλίου 2026

Στην Περιφέρεια Κρήτης το Κύπελλο Ελλάδας – Η μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ στο Ηράκλειο

28 Απριλίου 2026
astynomia police

Ενίσχυση της αστυνόμευσης στο Λασίθι με επτά νέους αστυνομικούς

27 Απριλίου 2026

Εκπαίδευση για ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς και τυποποιητές, στους Δήμους Ιεράπετρας και Αρχανών – Αστερουσίων

27 Απριλίου 2026

Η Κρήτη συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ηγεσίας δημόσιας υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

27 Απριλίου 2026

Η Περιφέρεια Κρήτης σε διαδραστικό εργαστήριο για την κλιματική ανθεκτικότητα και τον βιώσιμο τουρισμό

27 Απριλίου 2026

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 29 Απρ 2026

27 Απριλίου 2026
fylaki

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στο κελί τους στην Αγυιά Χανίων

26 Απριλίου 2026

Οι δράσεις του Colour your Day for Autism 2026 στον Αγιο Νικόλαο

26 Απριλίου 2026
