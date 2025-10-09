Ετήσια βράβευση ξενοδοχοϋπαλλήλων από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων

Οι καλύτεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Κρήτης βραβεύτηκαν από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων για 37η συνεχή χρονιά.

Συνολικά 71 ξενοδοχοϋπάλληλοι τιμήθηκαν με το βραβείο «Γ. Δασκαλάκης» σε εκδήλωση που έλαβε χώρα 03.10.2025 στο ξενοδοχείο Creta Maris Resort.

Οι βραβευθέντες επιλέχθηκαν από τους διευθυντές τους με γνώμονα το ήθος , τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα, και την εντιμότητα που χαρακτήριζαν την πραγμάτωση του έργου τους τη σαιζόν 2025.

Με αφορμή το πρότυπο εργατικότητας και τιμιότητας που χάραξε ο Γεώργιος Δασκαλάκης που υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες του τουρισμού στο νησί, ο Πρόεδρος του συλλόγου, κος Σφακιανάκης Γιώργος τόνισε την αξία της συλλογικής προσπάθειας όλων των εργαζομένων ενός ξενοδοχείου τόσο των ξενοδοχοϋπαλλήλων όσο και των διευθυντών για την άρτια παροχή της φιλοξενίας τους .

Οι βραβευθέντες ξενοδοχοϋπάλληλοι (με το βραβείο Γ. Δασκαλάκης) με αλφαβητική σειρά είναι :

Ανδριανακης Δημητριος – Village Heights Resort, Ανδρουλακης Δημητριος – St Nicolas Bay, Αντωνογιωργακης Ιακωβος – Pearl Beach, Αραβιτσακη Ευγενεια -Atlantica Akti Zeus, Βλασση Κατερινα – Minos Palace Resort, Βογιατζακης Αντωνης -Grecotel Creta Palace, Γερωνυμος Χαραλαμπος-Atlantica Caldera Palace, Γιανιδακη Χρυσουλα-Noble Hotel Suites,

Γιαννοπουλου Μαρια-Golden Beach Hotel, Γιαρλου Ελευθερια-Magda Hotel Club, Δασκαλακης Αναστασιος- Atlantica Kalliston Resort,Δηγκα Μαρια-Akasha Beach Hotel & Spa, Δημοπουλου Μαρια-High Beach Hotels Collection, Εικοσιπεντακη Μαρια Αρτεμη -La Bella Victoria Beach Resort, Καλλεργης Σπυριδων-Fodele Beach Hotel & Waterpark, Καπετανακης Νικολαος-Candia Park Village,Καριωτη Ελενη-Hotel Pyria, Καρπαθακη Κατερινα-Despo Hotel,Καστρινακη Αλεξια-Blue Bay Resort Hotel,Κεφαλογιαννης Νικολαος-Dessole Dolphin Bay Resort,Κοκολακη Δημητρα-Sentido Amounda Bay,Κολυδας Παναγιωτης-Creta Maris Resort Metaxa Hoospitality Group, Κοπανακη Κατερινα-Azure Mare Hotel, Κορακης Αλεξανδρος-Amira Luxury Resort & Spa, Κοσμαδακη Μαρια-Santa Helena Beach Resort, Κουνενακης Γιωργος-Katrin Hotel & Bungalows,Κουρκουτακης Σπυρος-Creta Paradise,Λιανερης Χαραλαμπος-The Royal Blue Resort & Spa,Λυκαϊ Βιολετα-Astir Beach,Μαθιουδακης Γεωργιος-I Resort Beach Hotel & Spa 5* ,Μανουσελη Κατερινα-Theo Hotel,Μαργαριτακης Μανωλης -Cactus Mare,Μαρινου Αργυρω-Minos Collection,Μητρου Αντρεας-Porto Greco Village, Μιχαλακακου Σταυρουλα-Insula Alba,Μουρτζακη Μαρια-Shotels Marilisa,Μπανη Μαριετα-Atrium Ambiance Hotel,Ντίνου Αγγελικη-Kernos Beach,Ντραγκιτσι Μαρινελα-King Minos Retreat Resort & Spa,Παναγιωτης Αλεξης-Phaea Blue,Παναγιωτιδης Λαζαρος-Phaea Cretan Malia,Παπαδακης Νικος-Mistral Mare Hotel,Παπαδατου Ασημινα-Cactus Beach,Παπαζογλου Γιαννης-Palm Beach Stalis – Zeus Hotels,Παρασχης Κωσταντινος-Gouves Waterpark,Πατσανη Ελενα-Domes Of Elounda,Περακη Μιχαελα-Ibis Styles Heraklion Central,Περογιαννακης Γεωργιος-Semiramis Village,Πολυχρονακη Μαλαμω-Palmera Beach Hotel & Spa,Πολυχροπουλου Ελενη-Caldera Beach,Πονηρη Αγγελα -Shotels Sunset,Πουλακης Νικολαος-Kalia Beach Hotel,Πραγματευτακη Καλλιοπη-Marin Hotel,Σκαρος Κωνσταντινος-Mythos Palace,Σουλαδακης Ευαγγελος-Sirens Beach Hotel,Τζαγκαρακης Γεωργιος-Galaxy Suites Boutique Resort,Τζερνιαδακη Νικη-Galaxy Hotel Ηρακλειο,Τρυφων Σοφια-The Noverian Scenic,Τσαπαλη Αικατερινη-Minos Beach Art Hotel,Τσαρουχη Ιωαννα-Pnoe Breathing Life,Φραγκιαδακη Χρυσουλα-Candia Maris,Φραγκιουδακης Κωνσταντινος-Katrin Suites,Χαλκιαδακη Μαρια-Astoria Capsis Heraklion,Χιωτακης Παναγιωτης-Meropi Hotel 4*,Ashraf Tanzeel-Mistral Bay Hotel,Cekrezi Fatos- Blue Sea Beach Affiliated By Melia, Hnoieva Yana-,-Aegean Pearl, Ivanova Velincha -Lofos Apartments, Laureta Roci-Cactus Royal,Masood Zakarya (Μαζουτ Ζακαρια)-Chrissi Amoudia Hotel,Nassar Abdallah (Σηφης) -Shotels Erato.

Μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων ακολούθησε κλήρωση μεταξύ όλων των βραβευθέντων και οι 15 τυχεροί που κληρώθηκαν έλαβαν χρηματικά έπαθλα από α)τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων, β) από τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης γ) από την Περιφέρεια Κρήτης δ) από τον Σύλλογο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου ε) από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου και ζ) από το Σωματείο μαγείρων και ζαχαροπλαστών και ήταν κατά σειρά:

Α) 1. ο κος Τζαγκαρακης Γεωργιος από Galaxy Suites Boutique Resort,

o κος Ανδριανακης Δημητριος από Village Heights Resort, η κα Μαρινου Αργυρω από Minos Collection

Β) 1. ο κος Λιανερης Χαραλαμπος από The Royal Blue Resort & Spa,

Παρασχης Κωσταντινος από Gouves Waterpark

Γ) 1. ο κος Φραγκιουδακης Κωνσταντινος από Katrin Suites,

ο κος Δασκαλακης Αναστασιος από Atlantica Kalliston Resort, η κα Μανουσελη Κατερινα από Theo Hotel ο κος Γερωνυμος Χαραλαμπος από Atlantica Caldera Palace,

5 ο κος Σουλαδακης Ευαγγελος από Sirens Beach Hotel,

Δ) 1. ο κος Πουλακης Νικολαος από Kalia Beach Hotel

η κα Καρπαθακη Κατερινα από Despo Hotel, E) 1.η κα Πολυχρονακη Μαλαμω από Palmera Beach Hotel & Spa, ο κος Κορακης Αλεξανδρος-Amira Luxury Resort & Spa,

Ζ) 1. ο κος Ashraf Tanzeel-Mistral Bay Hotel

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων συγχαίρει όλους τους τιμηθέντες οι οποίοι εκπροσωπούν επάξια το σύνολο των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία της Κρήτης. Εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στη Metaxa Hospitality Group και προσωπικά στον κύριο Ανδρέα Μεταξά, για τη διαρκή στήριξη και τη δυνατότητα που προσφέρεται όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να πραγματοποιείται η λαμπρή τελετή των απονομών στην εμβληματική συνεδριακή αίθουσα “Μίκης Θεοδωράκης”. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον διευθυντή του ξενοδοχείου, κύριο Νικόλαο Βλασιάδη, καθώς και σε όλο το προσωπικό, για την άψογη φιλοξενία και την υποδειγματική εξυπηρέτηση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο κ. Αρναουτάκης Σταύρος, περιφερειάρχης Κρήτης που τόνισε την κεντρική σημασία που έχει το ανθρώπινο δυναμικό για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης και χαρακτήρισε τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στον κλάδο ως τους “καλύτερους πρεσβευτές” του νησιού αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον επαγγελματισμό τους. Επίσης απηύθυναν χαιρετισμό , ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφ/ας Κρήτης, ο κος Στρατάκης Άρης πρώην Διευθυντής Περιφειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης, η κ. Θραψανιώτη Κατερίνα αντιδήμαρχος τουρισμού Χερσονήσου, ο κος Χαλκιαδάκης Νίκος Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, ο κος Κοκολάκης Νίκος ,Πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, ο κος Μοϋσάκης Νεκτάριος, Πρόεδρος Σωματείου Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών, ο κ. Παπαδάκης Τάσος Πρόεδρος λέσχης αρχιμαγείρων Κρήτης και ο κος Βοριάς Στέλιος Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου & Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης.

Ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, ο οποίος συμμετέχει ανελλιπώς σε κάθε τελετή απονομών, φέτος απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων ωστόσο τίμησε την εκδήλωση με ένα θερμό μήνυμα που απέστειλε στους εργαζομένους μέσω βίντεο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή του στήριξη.

Ακολούθησε η μηνιαία ολομέλεια του συλλόγου όπου ο Πρόεδρος κ. Σφακιανάκης Γιώργος ενημέρωσε τα μέλη για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στις 23.10.25 στο κέντρο Αναδρομές με το Καλλιτεχνικό σχήμα του Πέτρου Ιακωβίδη και απηύθυνε πρόσκληση σε όλους με την συμμετοχή τους στο σπουδαιότερο κοινωνικό-κοσμικό γεγονός που διοργανώνεται από την Κρητική Τουριστική οικογένεια.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και ενημέρωση των μελών για θέματα συλλογικού ενδιαφέροντος.