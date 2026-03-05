CAFE MELI
Αίτημα του Δήμου Αγίου Νικολάου για επαναχάραξη της γραμμής αιγιαλού στην παράκτια περιοχή του οικισμού της Πλάκας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Με έγγραφό του προς την Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης αιτείται την επαναχάραξη της γραμμής αιγιαλού στην παράκτια περιοχή του οικισμού Πλάκας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο, στην συγκεκριμένη περιοχή η υφιστάμενη γραμμή αιγιαλού εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο εύρος από το πραγματικό επίπεδο ανόδου του χειμερινού κύματος. Παράλληλα, στη ζώνη μεταξύ της ακτογραμμής και της ορισθείσας γραμμής αιγιαλού έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν υποβάθρα από σκυρόδεμα, από την πρώην Κοινότητα Βρουχά, στην οποία υπαγόταν ο οικισμός της Πλάκας. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το έγγραφο, δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική χάραξη της γραμμής αιγιαλού.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ζητά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της κείμενης νομοθεσίας, τον επανακαθορισμό – δηλαδή την επαναχάραξη – της γραμμής αιγιαλού, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματική κατάσταση στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας,ο Δήμος ενημερώνει ότι προτίθεται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική τεχνική μελέτη με στοιχεία για το κυματικό πεδίο της περιοχής και πρόταση νέου καθορισμού της γραμμής αιγιαλού. Επιπλέον, στο έγγραφο γνωστοποιείται ότι σύντομα θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία φάκελος εξομοίωσης χερσαίας ζώνης λιμένος για την συγκεκριμένη περιοχή, λόγω των σχετικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εκεί.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρωτοβουλία έχει αναληφθεί από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και για τις περιοχές Σισίου και Ελούντας, όπου έχουν επίσης κατατεθεί σχετικά αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επανεξέταση και τον επανακαθορισμό της γραμμής αιγιαλού.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις αυτές έχουν στόχο τη λειτουργική παρουσία του Δήμου μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε όλο το παραλιακό μέτωπο και ιδιαίτερα στους παραλιακούς οικισμούς, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη με τον νόμιμο και ενδεδειγμένο τρόπο, για όλες τις χρήσεις του μετώπου αυτού (εγκαταστάσεις, δρόμοι διέλευσης, παραχωρήσεις σε καταστήματα, κ.ά.).

Ανάγνωση ενός λεπτού
