Αίτημα ενίσχυσης υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου εν όψει τουριστικής περιόδου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου επανέρχεται στο διαχρονικό ζήτημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, το οποίο, ενόψει της επικείμενης τουριστικής περιόδου, καθίσταται ιδιαιτέρως κρίσιμο και επείγον.

Ειδικότερα, η περιοχή της Ιεράπετρας δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξημένες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες ασκούν σημαντική πίεση στις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής. Η διαχείριση των περιστατικών αυτών απαιτεί αυξημένη διάθεση ανθρώπινων και υλικών πόρων, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη περιορισμένο προσωπικό.

Παράλληλα, η επικείμενη πλήρης εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου – Εξόδου (Entry/Exit System – EES) εντός του Απριλίου 2026 επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στη διαδικασία διαβατηριακού ελέγχου, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο σύνθετες και χρονοβόρες. Ως εκ τούτου, καθίσταται απολύτως αναγκαία η επαρκής στελέχωση των Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων (Υ.Ε.Δ.).

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Αγίου Νικολάου, όπου, ενώ σύμφωνα με υπηρεσιακές μελέτες απαιτούνται δώδεκα (12) αστυνομικοί για την εύρυθμη λειτουργία της κατά την περίοδο αιχμής, σήμερα υπηρετεί μόλις ένας (1).

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης:

του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας

της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου

με ικανό αριθμό αστυνομικών, μέσω αποσπάσεων από λοιπές Υπηρεσίες της Χώρας, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από το Δημόσιο.

Η ενίσχυση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί:

η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών,

η ορθή και ασφαλής εφαρμογή του Συστήματος EES,

η εύρυθμη λειτουργία των πυλών εισόδου – εξόδου του Νομού,

η συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα των Υπηρεσιών ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Η εν λόγω ενίσχυση δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας πολιτών και επισκεπτών, καθώς και της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.