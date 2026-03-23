Αίτημα ενίσχυσης υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου εν όψει τουριστικής περιόδου

23 Μαρτίου 2026
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου επανέρχεται στο διαχρονικό ζήτημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, το οποίο, ενόψει της επικείμενης τουριστικής περιόδου, καθίσταται ιδιαιτέρως κρίσιμο και επείγον.

Ειδικότερα, η περιοχή της Ιεράπετρας δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξημένες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες ασκούν σημαντική πίεση στις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής. Η διαχείριση των περιστατικών αυτών απαιτεί αυξημένη διάθεση ανθρώπινων και υλικών πόρων, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη περιορισμένο προσωπικό.

Παράλληλα, η επικείμενη πλήρης εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου – Εξόδου (Entry/Exit System – EES) εντός του Απριλίου 2026 επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στη διαδικασία διαβατηριακού ελέγχου, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο σύνθετες και χρονοβόρες. Ως εκ τούτου, καθίσταται απολύτως αναγκαία η επαρκής στελέχωση των Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων (Υ.Ε.Δ.).

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Αγίου Νικολάου, όπου, ενώ σύμφωνα με υπηρεσιακές μελέτες απαιτούνται δώδεκα (12) αστυνομικοί για την εύρυθμη λειτουργία της κατά την περίοδο αιχμής, σήμερα υπηρετεί μόλις ένας (1).

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης:

  • του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας
  • της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου

με ικανό αριθμό αστυνομικών, μέσω αποσπάσεων από λοιπές Υπηρεσίες της Χώρας, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από το Δημόσιο.

Η ενίσχυση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί:

  • η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών,
  • η ορθή και ασφαλής εφαρμογή του Συστήματος EES,
  • η εύρυθμη λειτουργία των πυλών εισόδου – εξόδου του Νομού,
  • η συνολική επιχειρησιακή ετοιμότητα των Υπηρεσιών ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Η εν λόγω ενίσχυση δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας πολιτών και επισκεπτών, καθώς και της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Σχετικά άρθρα

13.500 οδοντόβουρτσες διανέμει η Περιφέρεια Κρήτης στα παιδιά της Α’ και Β’ δημοτικού

23 Μαρτίου 2026

Δράσεις του Γυμνασίου Κριτσάς κατά της ενδοσχολικής βίας

23 Μαρτίου 2026

Η μόνιμη επίκληση της “επικοινωνιακής διαχείρισης” συνιστά πρακτική επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και δείχνει ένδεια σχεδιασμού και επιχειρημάτων

23 Μαρτίου 2026

Αγιος Νικόλαος: Ενημερωτική εκδήλωση πρώτων βοηθειών για παιδιά και ενήλικες

23 Μαρτίου 2026

Κ. Σπυριδάκη: Αναφορά για την στελέχωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου

23 Μαρτίου 2026

Οι πολίτες περιμένουν έργο, όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και υποσχέσεις σε εμβρυακό στάδιο

23 Μαρτίου 2026

Ξεκινούν την Κυριακή 29 Μαρτίου οι δράσεις του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη

23 Μαρτίου 2026

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

22 Μαρτίου 2026

Συνάντηση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου με Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας

22 Μαρτίου 2026

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων

21 Μαρτίου 2026
