Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για ακόμη μία χρονιά στο 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου πληροφορήθηκε ότι, για ακόμη μία χρονιά,τιμήθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning, για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό συνεργατικό έργο «LET’S LEARN TOGETHER, LET’S GROW TOGETHER – Skills for Life».

Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, καθώς έρχεται να προστεθεί στις διακρίσεις των προηγούμενων ετών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ενεργή παρουσία του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και τη διαρκή προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικών για ποιοτική, δημιουργική και συνεργατική μάθηση.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας του έργου, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών και της εκπαιδευτικού που συνέβαλαν στην υλοποίησή του. Η Ετικέτα απονεμήθηκε στους μαθητές της Β’ τάξης, στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό του έργου, κ. Αικατερίνη Σαρρή, αλλά και στο ίδιο το σχολείο, ως αναγνώριση της υλοποίησης και της παιδαγωγικής αξίας του συγκεκριμένου έργου.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε ένα ξεχωριστό πεδίο συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργίας και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, φέρνοντας κοντά μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου συμμετείχε ενεργά στις κοινές δράσεις, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Μέσα από τις δράσεις του έργου, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν ψηφιακές, κοινωνικές αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες, να συνεργαστούν με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες και να ευαισθητοποιηθούν σε σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατείχε η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η αειφορία, με δράσεις που αφορούσαν την εξοικονόμηση του νερού, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Χαρακτηριστική ήταν η δράση «Smart Water Tracking», ενώ στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε και η καινοτόμος ιδέα HYDROLINK, η οποία συνδέθηκε με την αναζήτηση λύσεων για την υδατική κρίση.

Παράλληλα, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τον ψηφιακό γραμματισμό, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες ιδιαίτερα σημαντικές για τη σύγχρονη κοινωνία.

Σημαντικό στοιχείο του έργου αποτέλεσε η διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Ουκρανία συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και παρουσίασαν στοιχεία του πολιτισμού και της καθημερινότητάς τους.

Η συμμετοχή στο έργο έδωσε στους μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και πολιτισμούς και να αντιληφθούν στην πράξη την αξία της συνεργασίας, της επικοινωνίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, καθώς στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν συνεργασίες με τοπικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, συνεργατικές δραστηριότητες, ψηφιακές δημιουργίες και διαδικασίες αξιολόγησης, ενώ σημαντική θέση κατείχε και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου: Ανδρουλάκη Μαρία, Αφορδακού Κωνσταντίνα, Βεργετάκη Ροδάνθη, Γωνιωτάκη Μαλαματένια, Δημητρίου Μελίνα, Δροσίνη Ιωάννα, Καλλιβρετάκη Μελίνα, Καμαράτου Ελένη, Καπανταϊδάκη Όλγα, Καραλή Ευαγγελία–Μαρία, Κοκολάκη Ειρήνη, Μαρκάκη Μαρία, Μαυρικάκη Καλλιόπη, Ορφανάκη Γεωργία, Ορφανάκη Καλλιόπη, Πλευριτάκη Εμμανουήλ, Σφυρογιαννάκη Μαρία-Ελένη και Τσαγκαράκη Κωνσταντίνα, για την ενεργό συμμετοχή, την υπευθυνότητα, τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του eTwinning έργου.

Η νέα αυτή Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning, για ακόμη μία χρονιά, αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας και ταυτόχρονα μια ένδειξη της συνέπειας και της συνέχειας με την οποία το σχολείο μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις και καλλιεργεί μια κουλτούρα συνεργασίας, δημιουργικότητας και εξωστρέφειας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα κίνητρο για τη συνέχιση της δημιουργικής και συνεργατικής δράσης του σχολείου, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τη δημιουργία νέων ευκαιριών μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας.

1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου