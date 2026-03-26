Εσπερίδα του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Με ιδιαίτερη επιτυχία και πλήθος συμμετοχών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, η εσπερίδα με θέμα «Η Ασφάλεια στα Ξενοδοχεία», την οποία διοργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ), στο πλαίσιο της έκθεσης «Creta Food & Drink Expo».

Η εσπερίδα τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και των Επιμελητηρίων Κρήτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνει η τοπική ηγεσία και ο επιχειρηματικός κόσμος στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω της ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας, εξειδικευμένοι ομιλητές και στελέχη του κλάδου ανέλυσαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν:

Φυσικές Καταστροφές & Διαχείριση Κρίσεων: Ο κ. Κώστας Ξυλούρης , Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός και Πρόεδρος Διπλ. Μηχανικών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου, ανέλυσε την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα) και τα πρωτόκολλα εκκένωσης, τονίζοντας τη σημασία του συντονισμού σε κρίσιμες στιγμές.

Δημόσια Υγεία: Ο Δρ. Αντώνιος Παπαδάκης , Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης, παρουσίασε τις υγειονομικές προκλήσεις με την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, εστιάζοντας στην πρόληψη και την προστασία επισκεπτών και εργαζομένων.

Ψηφιακή Ασφάλεια: Ο κ. Γεώργιος Σπυρόπουλος, Cyber Security Specialist της SpectrumSec, ανέπτυξε το θέμα «Cyber security ως επένδυση», εξηγώντας πώς η ψηφιακή θωράκιση προστατεύει τη φήμη, το πελατολόγιο και τα έσοδα μιας επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Γιώργος Σφακιανάκης υπογράμμισε ότι η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση, αλλά η θεμελιώδης λίθος της κρητικής φιλοξενίας. Ανάφερε χαρακτηριστικά ότι η ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας —από τη φυσική προστασία μέχρι την υγεία και τον κυβερνοχώρο— είναι αυτή που θα διατηρήσει την Κρήτη στις κορυφαίες επιλογές των διεθνών ταξιδιωτών.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τους εισηγητές για τις πολύτιμες γνώσεις που μοιράστηκαν, την Περιφέρεια Κρήτης και τα Επιμελητήρια για την υποστήριξη, καθώς και όλους τους συναδέλφους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.