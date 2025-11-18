Ερώτηση της Κ. Σπυριδάκη για τους Δασικούς Χάρτες στο Λασίθι

Με μία εκτενή και τεκμηριωμένη Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, αναδεικνύει την εκτεταμένη κρίση των Δασικών Χαρτών στο νομό, η οποία έχει μετατραπεί σε χρόνιο πρόβλημα με σοβαρό κοινωνικό, οικονομικό και διοικητικό αντίκτυπο. Την εν λόγω Κοινοβουλευτική Πρωτοβουλία συνυπογράφει ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής και Τομεάρχης Περιβάλλοντος, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Στην Ερώτηση – ΑΚΕ αποτυπώνεται με ακρίβεια η εικόνα μιας περιοχής που βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους διοικητικής παράλυσης:

«Στο Λασίθι εκκρεμούν περίπου 20.000 ενστάσεις και αντιρρήσεις. Μία μόνο Επιτροπή προσπαθεί να εξετάσει υποθέσεις που, με τους σημερινούς ρυθμούς, απαιτούν περισσότερα από πέντε χρόνια για να ολοκληρωθούν. Το αποτέλεσμα; Παγωμένες αγοραπωλησίες, μπλοκαρισμένες άδειες, εγκλωβισμένοι ιδιοκτήτες και πλήρης αβεβαιότητα για το μέλλον της εκτός σχεδίου δόμησης.»

Η Βουλευτής επισημαίνει ότι η κατάσταση δεν αφορά απλώς καθυστερήσεις, αλλά αδυναμία λειτουργίας του ίδιου του θεσμικού πλαισίου. Στα στοιχεία της Ερώτησης περιλαμβάνονται:

Υποστελέχωση-ρεκόρ: Η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου λειτουργεί με μόλις δύο δασολόγους , εκ των οποίων ο ένας είναι ο Διευθυντής.

Η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου λειτουργεί με μόλις , εκ των οποίων ο ένας είναι ο Διευθυντής. Επιτροπές που δεν συνεδριάζουν επαρκώς , ή συνεδριάζουν με ρυθμούς που ακυρώνουν την ίδια τη διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων.

, ή συνεδριάζουν με ρυθμούς που ακυρώνουν την ίδια τη διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων. Καταγγελίες για κακοδιοίκηση, σύγκρουση συμφερόντων και κωλυσιεργία , με επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα να ζητούν μέχρι και εισαγγελική παρέμβαση για τον τρόπο λειτουργίας επιτροπών.

, με επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα να ζητούν μέχρι και εισαγγελική παρέμβαση για τον τρόπο λειτουργίας επιτροπών. Σφάλματα χαρτογράφησης που προκαλούν πραγματικές τραγελαφικές καταστάσεις, όπως δρόμοι, γήπεδα, καλλιέργειες και ακόμη και τμήματα του αεροδρομίου Σητείας να εμφανίζονται ως «δασικά».

«Χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση. Ούτε μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, ούτε να προχωρήσουν σε στοιχειώδεις συναλλαγές, ενώ ολόκληρες περιοχές της Σητείας εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δημοσίου ή με λανθασμένη δασική κατηγορία.»

Η Ερώτηση αναδεικνύει επίσης ότι η καθυστέρηση στους Δασικούς Χάρτες εμποδίζει την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), τινάζοντας στον αέρα τον χωρικό σχεδιασμό σε όλο το νομό. Και όλα αυτά σε μία περίοδο όπου η χώρα βαδίζει προς κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης το 2028, αφήνοντας τους πολίτες του Λασιθίου μπροστά σε μια κρίσιμη προθεσμία χωρίς καμία κρατική υποστήριξη.

Στο κείμενο της Ερώτησης, η κα Σπυριδάκη θέτει κρίσιμα ζητήματα για:

πραγματική ενίσχυση της Διεύθυνσης Δασών,

σύσταση τουλάχιστον 10 νέων επιτροπών ώστε να αποσυμφορηθούν οι εκκρεμότητες,

διαφάνεια στη διαδικασία,

αποκατάσταση προφανών λαθών,

ειδική μέριμνα για τις φρυγανικές εκτάσεις και τους δασωμένους αγρούς (ΑΔ),

και άμεση λύση για την έκδοση ενδιάμεσων πιστοποιητικών ώστε να μην παραλύει η αγορά και η οικονομική δραστηριότητα.

«Οι πολίτες του Λασιθίου δεν μπορεί να ζουν σε ένα καθεστώς διοικητικής ομηρίας.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μεταβιβάσουν, να χτίσουν, να καλλιεργήσουν, να αξιοποιήσουν περιουσίες που κατέχουν για δεκαετίες. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε λογική. Δεν μιλάμε για απλή καθυστέρηση — μιλάμε για θεσμικό μπλοκάρισμα. Το Υπουργείο οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων: να στελεχώσει τις υπηρεσίες, να θωρακίσει τις επιτροπές, να καθαρίσει τα λάθη και να δώσει στους ανθρώπους του Λασιθίου την ασφάλεια δικαίου που δικαιούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

Πόσεςενστάσεις/αντιρρήσεις εκκρεμούν ανά κατηγορία (πρόδηλα, ουσίας, ΑΔ/ΔΑ, φρυγανικές/χορτολιβαδικές κ.λπ.) στο Λασίθι; Να δοθούν αριθμοί για 2022, 2023, 2024, 2025 (τρέχουσα εικόνα) και ο μέσος χρόνος εκκαθάρισης. ΠόσεςΕπιτροπές λειτουργούν σήμερα στο Λασίθι (ΕΠΕΑ, Δασολογίου), πόσες συνεδριάσεις/μήνα πραγματοποίησαν το 2024–2025, πόσες υποθέσεις έκλεισαν/μήνα και ποιος ο στόχος για το 2026; Γιατίδεν συγκροτήθηκαν οι 10–15 επιτροπές που είχαν τεθεί ως αναγκαίες; Πότε θα συσταθούν τουλάχιστον 10 επιπλέον, με δεσμευτικό στόχο >2.000 φακέλους/μήνα συνολικά; Ποια είναι ηστελέχωση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου (οργανικές θέσεις/κενές/υπηρετούντες) ανά ειδικότητα; Πόσοι νέοι δασολόγοι/δασοπόνοι θα τοποθετηθούν μέσω ΑΣΕΠ, και πότε; Τιέκανε το ΥΠΕΝ για τις καταγγελίες του 2023 περί σύγκρουσης συμφερόντων και ιδιωτικής εμπλοκής; Διενεργήθηκε ΕΔΕ/έλεγχος Εσωτερικών Υποθέσεων/Επιθεώρησης Δασών; Ποια τα πορίσματα και τα μέτρα(απομάκρυνση μελών, αντικατάσταση, πειθαρχικά); Θα θεσπιστείασυμβίβαστο για συμμετοχή σε Επιτροπές όσων συνέταξαν τον οικείο δασικό χάρτη ή έχουν οποιαδήποτε ιδιωτική δραστηριότητα σχετική με αντιρρήσεις; Τιειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για δασωμένους αγρούς (ΑΔ) και φρυγανικές εκτάσεις, με πλήρη εναρμόνιση προς τις γνωμοδοτήσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές από το ΥΠΕΝ; Μέχρι να εκκαθαριστούν οι ενστάσεις, θα δοθείενδιάμεσο πιστοποιητικό (με νομική ισχύ) που θα επιτρέπει μεταβιβάσεις/χρηματοδοτήσεις/άδειες, εφόσον δεν υφίστανται τίτλοι Δημοσίου; Θα θεσμοθετήσετεατελή ή επιδοτούμενη διαδικασία αντιρρήσεων/δικαστικών ενεργειών για μικροϊδιοκτήτες, λόγω του υψηλού κόστους που λειτουργεί αποτρεπτικά; Ποιο είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης όλων των εκκρεμοτήτων στο Λασίθι (ανά τρίμηνο) έως την ενσωμάτωση στα ΤΠΣ και πριν τις κρίσιμες προθεσμίες 2028 για την εκτός σχεδίου; Προτίθεται να εκδώσει εγκύκλιο ή ερμηνευτική οδηγία που να αποσαφηνίζει τις έννοιες του «κύριου δρόμου» και του «αναγνωρισμένου με ΦΕΚ οδικού δικτύου», προκειμένου να αποφευχθεί η διαφορετική ερμηνεία από τις πολεοδομίες και τις Διευθύνσεις Δασών; Προτίθεται να προχωρήσει σε καταγραφή και θεσμική αναγνώριση υφιστάμενων οδών (αγροτικών, δημοτικών, επαρχιακών), ώστε να αποκατασταθεί η οικοδομησιμότητα ακινήτων που εξαρτώνται από αυτές; Προβλέπεται ειδική διαδικασία αποσυμφόρησης των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων ή δημιουργία ενιαίου μηχανισμού επίλυσης διαφορών για περιπτώσεις που συνδέονται με ταυτόχρονα πολεοδομικά και δασικά ζητήματα;

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε:

α) Πίνακες εκκρεμοτήτων/εκκαθαρίσεων 2022–2025 της Δ/νσης Δασών Λασιθίου (ανά κατηγορία υπόθεσης).

β) Πρακτικά/ημερολόγια συνεδριάσεων Επιτροπών (ΕΠΕΑ/Δασολογίου) Λασιθίου 2023–2025.

γ) Πορίσματα/ΕΔΕ/αλληλογραφία για τις καταγγελίες 2023 περί σύγκρουσης συμφερόντων.

δ) Επιχειρησιακό σχέδιο ΥΠΕΝ για σύσταση/στελέχωση ≥10 επιπλέον Επιτροπών στο Λασίθι και ποσοτικούς στόχους/μήνα.