CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ερώτηση Συντυχάκη στη Βουλή: Να διασφαλιστεί η λειτουργία της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 25/02/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης (ΓΝΑΝ), η οποία στο παρελθόν στελεχωνόταν με πέντε (5) γιατρούς, τα τελευταία δύο χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2024, έχει μείνει με μόλις τρεις (3) γιατρούς. Η συνέχιση της λειτουργίας της κατέστη δυνατή μόνο χάρη στην υπερεφημέρευση των υπηρετούντων γιατρών, στη μείωση των ενεργών κλινών από έξι (6) σε τέσσερις (4), καθώς και στις περιοδικές μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομεία της Αθήνας.

Από την 1η Μαρτίου 2026, λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του Διευθυντή της ΜΕΘ, ο οποίος ήδη υπηρετεί με παράταση, η Μονάδα θα μείνει με μόλις δύο (2) γιατρούς. Με αυτές τις συνθήκες, καθίσταται πρακτικά αδύνατη η ασφαλής και νόμιμη στελέχωσή της και ο κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας της είναι πλέον άμεσος και απολύτως ορατός.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου λειτουργεί αδιάλειπτα επί 26 χρόνια, από τις 16 Φεβρουαρίου 2000, και έχει νοσηλεύσει περισσότερους από 3.000 βαρέως πάσχοντες ασθενείς, προερχόμενους όχι μόνο από τον Νομό Λασιθίου, αλλά από όλη την Κρήτη. Σε περιόδους πληρότητας των ΜΕΘ του Νομού Ηρακλείου, η Μονάδα έχει επανειλημμένως αναλάβει τη νοσηλεία ασθενών από την ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει δεχθεί διακομιδές βαρέως πασχόντων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Η ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ δεν θα αποτελέσει πλήγμα μόνο για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τον Νομό Λασιθίου, αλλά συνολικά για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εντατικής θεραπείας στην Κρήτη και στον ευρύτερο νησιωτικό χώρο, με άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία του λαού.

NOVA

Με την κατάσταση της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου,  αποκαλύπτεται, για ακόμα μια φορά, ότι η κυβερνητική πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της Υγείας, που είναι συνειδητή επιλογή διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και λογαριάζει την υγεία και τη ζωή των ασθενών σαν κόστος, οδηγεί στην υποβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών Υγείας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για:

– Να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη και πλήρωση των τριών (3) κενών οργανικών θέσεων ιατρών της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και και πρόβλεψη για τη στήριξη βασικών οικογενειακών και κοινωνικών αναγκών από το κράτος.

– Να στελεχωθεί πλήρως, με όλο το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό η  ΜΕΘ του ΓΝ Αγίου Νικολάου προκειμένου να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού.

Ο Βουλευτής

Συντυχάκης Μανώλης 

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 25/02/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η Κρήτη, τιμώμενη Περιφέρεια στη μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού της Βαυαρίας

25/02/2026

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου | Τα θέματα

25/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Η πολυήμερη εκδρομή της Γ’Λυκείου – Ένα ταξίδι ζωής και αναμνήσεων

25/02/2026

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ελαιοκαλλιέργεια και τη διεκδίκηση αποζημιώσεων

24/02/2026

Στο ΕΛΚΕΘΕ η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης για τη σύνδεση της ιχθυοκαλλιέργειας με την τοπική γαστρονομία

24/02/2026

Πλήρης κατάρρευση στα Νοσοκομεία του Λασιθίου

24/02/2026

Το γιγαντιαίο αεροπλανοφόρο Gerald Ford ανεφοδιάζεται στη Σούδα

24/02/2026

Με επιτυχία το Εργαστήριο Συνεργασίας για έναν βιώσιμο Τουρισμό στην Κρήτη

22/02/2026

Συνεχίζονται οι δράσεις ανάδειξης του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Κρήτη / Kriti»

20/02/2026

Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου: SOS για την Υγεία στο Λασίθι | +Video

20/02/2026
Back to top button