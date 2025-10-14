Ερώτηση Κ. Σπυριδάκη: «Για ένατη συνεχόμενη χρονιά ο Νομός Λασιθίου παραμένει εκτός του Προγράμματος “Σχολικά Γεύματα”»

Για ένατη συνεχή χρονιά, οι σχολικές μονάδες των Δήμων του Νομού Λασιθίου εξαιρούνται πλήρως από το κοινωνικό πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», γεγονός που συνιστά κραυγαλέα αδικία απέναντι στους μαθητές και τις οικογένειες της περιοχής.

Με νέα Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, ζητά εξηγήσεις για τη συνεχιζόμενη εξαίρεση του Λασιθίου από ένα πρόγραμμα που υλοποιείται εδώ και χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα και στην υπόλοιπη Κρήτη.

Στο κείμενο της Ερώτησης αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Για ένατη συνεχή χρονιά, οι Δήμοι του Νομού Λασιθίου εξαιρούνται πλήρως από το πρόγραμμα ‘Σχολικά Γεύματα’, σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ Β’ 5381/8.10.2025, το οποίο καθορίζει τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν για το σχολικό έτος 2025-2026. Στο εν λόγω ΦΕΚ εντάσσονται σχολεία από τους τρεις νομούς της Κρήτης — Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων — ενώ το Λασίθι για ακόμη μία χρονιά απουσιάζει ολοκληρωτικά, χωρίς καμία τεκμηρίωση ή αιτιολόγηση.»

Η κ. Σπυριδάκη κάνει λόγο για «σαφή αδικία και διάκριση εις βάρος των μαθητών του Λασιθίου», υπογραμμίζοντας ότι: «Αν και φοιτούν στην ίδια Περιφέρεια με τα υπόλοιπα παιδιά της Κρήτης, στερούνται τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ισότητας, της διατροφικής ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής.»

Παράλληλα, αναδεικνύει το ιδιαίτερα δύσκολο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο που βιώνει ο νομός: «Ολόκληρος ο Νομός έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω λειψυδρίας, με σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή και την τοπική οικονομία. Ο Δήμος Ιεράπετρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς του καλοκαιριού, ενώ η ελαιοπαραγωγή βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Οι οικογένειες επιβαρύνονται από την αύξηση του κόστους ζωής, των ενοικίων και των έμμεσων φόρων, ενώ οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι.»

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνέχιση του αποκλεισμού του Λασιθίου χαρακτηρίζεται αντιφατική με κάθε έννοια κοινωνικής πολιτικής: «Αντί να στηριχθούν οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο, το Υπουργείο επιλέγει να διατηρεί τον αποκλεισμό ενός νομού που έχει αυξημένες κοινωνικές ανάγκες και μειωμένες αναπτυξιακές ευκαιρίες.»

Η Βουλευτής και πέρυσι, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΦΕΚ Β’ 5516), αποκλείστηκαν και επίσημα για ακόμη μία φορά τα σχολεία του Νομού Λασιθίου από το πρόγραμμα των «Σχολικών Γευμάτων».

Σε πρόσφατη Ερώτηση που είχε καταθέσει τότε η Βουλευτής Λασιθίου, Κατερίνα Σπυριδάκη, προς τα συναρμόδια Υπουργεία, είχε χαρακτηρίσει «επιτακτική» την ανάγκη συμμετοχής των σχολικών δομών των Δήμων του Νομού στο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε από την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, επιβεβαιώθηκε «μία μεγάλη αδικία που εδράζεται σε μία μεγάλη αντίφαση», καθώς —σύμφωνα με την τότε Υφυπουργό Παιδείας, Ζέττα Μακρή— ο Νομός Λασιθίου «δεν πληροί τα κριτήρια» για να υπαχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα, παρότι όλοι οι υπόλοιποι Νομοί της Κρήτης έχουν ενταχθεί κανονικά.

Η κ. Σπυριδάκη είχε τότε δηλώσει: «Με έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώνουμε από την απάντηση του Υπουργείου ότι ο Νομός Λασιθίου θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές τόσο “εύρωστος” ώστε να μην εντάσσεται στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”. Αυτό σημαίνει ότι, κατά το Υπουργείο, δεν υπάρχει καμία οικονομική ή κοινωνική ανάγκη στον Νομό μας. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο Νομός Λασιθίου είναι εκείνος που πλήττεται σοβαρά από λειψυδρία και ανομβρία, με συνέπεια την πτώση της παραγωγής λαδιού, τα αδιάθετα κηπευτικά προϊόντα και τις οικονομικές συνέπειες στους παραγωγούς μας και τις οικογένειές τους.»

Η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν στο εξής κρίσιμο ερώτημα: