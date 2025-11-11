Ερώτηση Κ.Σπυριδάκη για Διαλυνάκειο νοσοκομείο Νεάπολης

Με κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, φέρνει εκ νέου στη Βουλή το ζήτημα της λειτουργικής κατάρρευσης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νεάπολης “Διαλυνάκειο” και της αδικαιολόγητης στασιμότητας του έργου του Κέντρου Αποκατάστασης Νεάπολης, που παραμένει ανεκτέλεστο εδώ και δύο δεκαετίες. Στην εν λόγω Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία της κας Σπυριδάκη συνυπογράφει και ο Βουλευτής Ιωαννίνων και Τομεάρχης Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης.

Στην Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, η Βουλευτής σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεάπολης “Διαλυνάκειο” είναι αυτή ενός δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος που λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης. Για δεκαεπτά ολόκληρες ημέρες η Νεάπολη λειτουργεί μόνο ως Κέντρο Υγείας, χωρίς ενεργή Παθολογική Κλινική, καθώς η μοναδική παθολόγος του νοσοκομείου βρίσκεται σε άδεια. Οι 19 κλίνες της παραμένουν κενές, αφήνοντας ένα ολόκληρο νοσοκομείο χωρίς βασικό κορμό περίθαλψης.»

Η Κατερίνα Σπυριδάκη υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιας εγκατάλειψης και πολιτικών επιλογών που έχουν οδηγήσει όλες τις δομές υγείας του Λασιθίου σε οριακή λειτουργία: «Οι πολίτες της Ανατολικής Κρήτης βλέπουν την πρόσβασή τους στη δημόσια περίθαλψη να περιορίζεται διαρκώς, ενώ οι εφημερίες, οι μετακινήσεις προσωπικού και η υποστελέχωση έχουν καταστεί η καθημερινότητα ενός συστήματος που επιβιώνει χάρη στην αυταπάρνηση των εργαζομένων του.»

Οι εργαζόμενοι, όπως τονίζεται στην Ερώτηση, περιγράφουν με δραματικούς τόνους τη συνεχή αποδυνάμωση του νοσοκομείου και την έλλειψη ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και τη διοικητική δυσλειτουργία: «Το Γραφείο Προσωπικού παραμένει κλειστό από 01/01/2024, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη μισθοδοσία και στη διαχείριση προσωπικού. Οι παραιτήσεις των τελευταίων ετών καταγράφονται ως κραυγή απελπισίας ανθρώπων που εργάζονται σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, χωρίς καθοδήγηση και χωρίς προοπτική.»

Η Βουλευτής επισημαίνει ότι η Παθολογική Κλινική της Νεάπολης είναι ο βασικός πυλώνας λειτουργίας του νοσοκομείου και χωρίς αυτήν, κάθε περιστατικό που χρήζει νοσηλείας μεταφέρεται σε άλλα νοσοκομεία του νομού που ήδη βρίσκονται στα όριά τους, υπογραμμίζοντας ότι: «Η πολιτεία δεν μπορεί να επιλέγει ποιος πολίτης θα έχει πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη ανάλογα με τον ταχυδρομικό του κώδικα.»

Παράλληλα, στο δεύτερο σκέλος της Ερώτησης, η Κατερίνα Σπυριδάκη αναφέρεται στην απαράδεκτη καθυστέρηση υλοποίησης του Κέντρου Αποκατάστασης Νεάπολης, ενός έργου που θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο δημόσιας δομής αποθεραπείας και αποκατάστασης για ολόκληρη την Κρήτη: «Πρόκειται για ένα οραματικό έργο, την πρώτη δημόσια δομή αποκατάστασης στην Κρήτη, που θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες φυσικής ιατρικής, αποθεραπείας, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, αλλά και να λειτουργήσει ως πυλώνας ιατρικού τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης.»

Παρά τις διαδοχικές μελέτες και τις δεσμεύσεις όλων των κυβερνήσεων, το έργο παραμένει στάσιμο επί 24 χρόνια, παρότι έχει λυθεί το πολεοδομικό ζήτημα μέσω του άρθρου 39 του ν. 5102/2024 (ΦΕΚ Α΄ 55/13.04.2024), που επέτρεψε την υπέρβαση των ορίων δόμησης. «Παρά την επίλυση του πολεοδομικού ζητήματος, το έργο παραμένει χωρίς χρονοδιάγραμμα και χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, ενώ εκτιμάται ότι αυτό ίσως επιτευχθεί στις αρχές του 2026 – δηλαδή, τουλάχιστον 24 χρόνια μετά την πρώτη πρωτοβουλία.»

Η Βουλευτής τονίζει πως το Κέντρο Αποκατάστασης δεν είναι “τοπικό έργο”, αλλά περιφερειακή ανάγκη ζωτικής σημασίας, που αφορά ολόκληρη την Κρήτη, και προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη αδράνεια στερεί από τους πολίτες ουσιώδεις υπηρεσίες: «Η μη κατασκευή του στερεί από τους πολίτες υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης, τους εξαναγκάζει σε μετακινήσεις εκτός νησιού με υψηλό κόστος και αφήνει ακάλυπτο έναν κρίσιμο τομέα της δημόσιας υγείας.»

«Το Νοσοκομείο Νεάπολης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς Παθολογική Κλινική, χωρίς προσωπικό, χωρίς προοπτική. Και την ίδια στιγμή, το Κέντρο Αποκατάστασης που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα της δημόσιας υγείας στην Κρήτη παραμένει για δεκαετίες στα χαρτιά. Οι πολίτες του Λασιθίου έχουν κουραστεί να ακούν υποσχέσεις. Ζητούν πράξεις, όχι εξαγγελίες. Το Υπουργείο Υγείας οφείλει άμεσα να αποκαταστήσει τη λειτουργία του νοσοκομείου και να ξεμπλοκάρει το έργο του Κέντρου Αποκατάστασης. Η υγειονομική ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη.»

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη και Ιωάννης Τσίμαρης ζητούν απαντήσεις στα εξής κρίσιμα ερωτήματα: