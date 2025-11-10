Ερωτήσεις της Κ.Σπυριδάκη για το νοσοκομείο Ιεράπετρας και για την παραίτηση του διοικητή

Με νέα κοινοβουλευτική παρέμβασή της, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, φέρνει στη Βουλή τη δραματική κατάσταση του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, καταγγέλλοντας την Κυβέρνηση για μεθοδευμένη απαξίωση και εγκατάλειψη της Δημόσιας Υγείας στη νότια Κρήτη. Την εν λόγω Ερώτηση της Βουλευτή Λασιθίου συνυπογράφει ο Βουλευτής Ιωαννίνων και Τομεάρχης Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης.

Στην Ερώτησή της προς τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, η Κατερίνα Σπυριδάκη σημειώνει ότι: «Η Ιεράπετρα, η μεγαλύτερη πόλη του Λασιθίου και το μοναδικό αστικό κέντρο στη νότια Κρήτη, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μίας ανησυχητικής και επαναλαμβανόμενης πραγματικότητας: το δημόσιο σύστημα υγείας της νοτιοανατολικής Κρήτης καταρρέει, και το Νοσοκομείο Ιεράπετρας βρίσκεται στα πρόθυρα λειτουργικής αποσύνθεσης.»

Η παραίτηση του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Λευτέρη Ντουσάκη, όπως τονίζει η Βουλευτής, αποτελεί ένδειξη του σημείου στο οποίο έχει φτάσει η κατάσταση: «Ένας διοικητής που χαρακτηρίστηκε από εργαζόμενους και τοπικούς φορείς ως άνθρωπος με όραμα, ήθος και αποτελεσματικότητα, ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες έθεσε σε τροχιά υλοποίησης έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης του Νοσοκομείου, αποχωρεί απογοητευμένος, χωρίς στήριξη, χωρίς θεσμικά εργαλεία, χωρίς προοπτική.»

Η αποχώρηση αυτή, τονίζει, δεν είναι τυχαία ούτε μεμονωμένη, αλλά σύμπτωμα μιας βαθύτερης πολιτικής επιλογής απαξίωσης της Δημόσιας Υγείας στο Λασίθι.

Όπως σημειώνει: «Από τις καθυστερήσεις στον ορισμό διοικητών, μέχρι τις μεθοδευμένες παρεμβάσεις στον νέο Οργανισμό, όλα δείχνουν ένα σχέδιο διοικητικής συγχώνευσης, λειτουργικής αποδυνάμωσης και σταδιακού “μαρασμού” του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Βουλευτής στη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (26.9.2025), η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενιαίου οργανισμού λειτουργίας για τα νοσοκομεία του Λασιθίου: «Ενώ η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (26.9.2025) ορίζει ρητώς ότι οι εισηγήσεις των Διοικήσεων θα πρέπει να αφορούν στην κατάρτιση ενός ενιαίου οργανισμού λειτουργίας — με μία (1) Ιατρική, μία (1) Νοσηλευτική, μία (1) Διοικητικο-Οικονομική και μία (1) Τεχνική-Ξενοδοχειακή Υπηρεσία για όλα τα νοσοκομεία που αποτελούν το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. — οι τρεις διοικητές των νοσοκομείων του Λασιθίου και ο διοικητής της 7ης ΥΠΕ φέρονται να έχουν δηλώσει ότι η πρόβλεψη αυτή δεν θα εφαρμοστεί στην περίπτωση του Λασιθίου. Παράλληλα, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις τους, η πρόθεσή τους είναι να προτείνουν οργανισμούς με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή ως ξεχωριστές δομές, και όχι στο πλαίσιο ενός ενιαίου οργανισμού λειτουργίας, όπως προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.»

Η Κατερίνα Σπυριδάκη τονίζει πως η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την κατάργηση της διοικητικής και λειτουργικής αυτοτέλειας των νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγίου Νικολάου.

«Αν αυτό υλοποιηθεί, καταργείται κάθε διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια των νοσοκομείων του Λασιθίου. Οι αποφάσεις για κλινικές, προσλήψεις, μετακινήσεις και προϋπολογισμό θα λαμβάνονται κεντρικά, αφήνοντας τις επιμέρους δομές χωρίς φωνή, χωρίς διοίκηση και, τελικά, χωρίς λόγο ύπαρξης.»

Η Βουλευτής επισημαίνει ότι η Ιεράπετρα αποτελεί τη μόνη μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης στη νότια Κρήτη, εξυπηρετώντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες σε μια γεωγραφικά εκτεταμένη και δυσπρόσιτη περιοχή, «με δύσκολες οδικές συνδέσεις και ορεινά χωριά που απέχουν πάνω από μία ώρα από το πλησιέστερο μεγάλο αστικό κέντρο».

Ωστόσο, όπως τονίζει, η κυβέρνηση δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον να ενισχύσει το νοσοκομείο, ενώ η εικόνα των εφημεριών για τον Νοέμβριο του 2025 —με ελλείψεις σε δεκατρείς βασικές ειδικότητες— αποτυπώνει την κατάρρευση:

«Το Νοσοκομείο Ιεράπετρας παραμένει χωρίς εφημερεύοντα Αναισθησιολόγο για 21 ημέρες, Ακτινολόγο για 23, Παθολόγο για 22, Πνευμονολόγο για 22, Παιδίατρο για 15, Καρδιολόγο για 24, Χειρουργό για 14, Γυναικολόγο για 12, Ορθοπεδικό για 18, Οφθαλμίατρο για 16, ΩΡΛ για 21, Οδοντίατρο για 22 και Ουρολόγο για 15 ημέρες.»

Προσθέτει δε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιδοτεί το κράτος, αφού με την απόφαση 279/2025 της Δημοτικής Επιτροπής Ιεράπετρας (ΑΔΑ: 93ΛΨΩΡ8-4Ω4) ο Δήμος αναγκάζεται να διαθέσει κονδύλια για τη στέγαση και σίτιση ιατρών, προκειμένου να προσελκυστούν νέοι γιατροί στο νοσοκομείο.

«Είναι πρωτοφανές το γεγονός ότι ένας Δήμος αναλαμβάνει να επιδοτήσει το κράτος, καλύπτοντας ανάγκες στελέχωσης που θα έπρεπε να διασφαλίζονται θεσμικά από το Υπουργείο Υγείας. Και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι ο Δήμος, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ζητά τη συνδρομή τοπικών συλλόγων και φορέων για να συγκεντρωθούν επιπλέον πόροι.»

«Η Ιεράπετρα, δηλαδή, έφτασε στο σημείο να “ζητιανεύει” πόρους από την κοινωνία της για να προσελκύσει γιατρούς, επειδή η πολιτεία αδιαφορεί. Αυτό δεν είναι απλώς ένδειξη διοικητικής ανεπάρκειας· είναι πολιτική ντροπή.»

Σύμφωνα με την Ερώτηση, η υποτίμηση του Νοσοκομείου Ιεράπετρας δεν είναι αποτέλεσμα αμέλειας αλλά πολιτικής πρόθεσης, που στοχεύει «να συρρικνώσει, να απορροφήσει διοικητικά και να υποβαθμίσει το νοσοκομείο σε Κέντρο Υγείας με ιατρική “περιπολία”».

«Η Ιεράπετρα δεν ζητά χάρη. Ζητά το αυτονόητο: ένα νοσοκομείο που να λειτουργεί, να εφημερεύει, να σώζει ζωές. Όταν ένας Δήμος φτάνει στο σημείο να πληρώνει γιατρούς από το αποθεματικό του, η Πολιτεία έχει αποτύχει.

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις και να εγγυηθεί την αυτοτέλεια και την ενίσχυση του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Η απαξίωση που βιώνει η νότια Κρήτη δεν είναι τυχαία — είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.

Και σε αυτό το σημείο, δεν μιλάμε πια για διοικητική ανεπάρκεια, αλλά για πολιτική συνενοχή.»

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη και Ιωάννης Τσίμαρης καλούν το Υπουργείο Υγείας να απαντήσει στα εξής:

Ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν στην παραίτηση του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας και ποια μέτρα έλαβε η 7η ΥΠΕ ή το Υπουργείο για να τον στηρίξουν κατά τη διάρκεια της θητείας του; Επιβεβαιώνει το Υπουργείο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία σύνταξης ενιαίου οργανισμού για τα νοσοκομεία του Λασιθίου; Αν ναι, πώς εγγυάται ότι δεν θα καταργηθεί η διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Ιεράπετρας; Επιβεβαιώνει ο Υπουργός ότι, παρά την εγκύκλιο της 26.9.2025 για τα “Ενιαία Νοσοκομεία”, το Λασίθι θα εξαιρεθεί από την υποχρέωση σύνταξης ενός ενιαίου οργανισμού λειτουργίας; Αν ναι, με ποιον τρόπο προτίθεται το Υπουργείο να το κάνει; Προτίθεται να διασφαλίσει διακριτό οργανισμό για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής; Ποια άμεσα μέτρα θα λάβει το Υπουργείο για τη στελέχωση του νοσοκομείου, ώστε να πάψει η τοπική αυτοδιοίκηση να καλύπτει με ίδιους πόρους τις ευθύνες του κράτους; Τι σκοπεύει να πράξει για να τερματιστεί η διαρκής υποβάθμιση και η ανασφάλεια που βιώνουν οι πολίτες της νότιας Κρήτης, εξασφαλίζοντας ένα νοσοκομείο πλήρους λειτουργίας, με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σύγχρονες υποδομές;

Η Κατερίνα Σπυριδάκη επισημαίνει πως η αιφνίδια παραίτηση του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, κ. Λευτέρη Ντουσάκη, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά σύμπτωμα μιας ευρύτερης κρίσης και ενός κλίματος εγκατάλειψης που κυριαρχεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Λασιθίου.

«Η παραίτηση του Αναπληρωτή Διοικητή έρχεται να προστεθεί σε ένα μακρύ κατάλογο δυσλειτουργιών, παραιτήσεων και ελλείψεων που συνθέτουν τη δραματική εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας στο Λασίθι. Μια εικόνα που αποτυπώνει την πολιτική απουσία βούλησης για την πραγματική ενίσχυση των νοσοκομείων του νομού και την ουσιαστική στήριξη των πολιτών του.»

Η Ερώτηση υπενθυμίζει ότι ο κ. Ντουσάκης ανέλαβε καθήκοντα μόλις τον Μάρτιο του 2025 και σε λίγους μήνες κατάφερε να θέσει σε τροχιά έργα ανακαίνισης και βελτίωσης των υποδομών του νοσοκομείου, να δρομολογήσει πρωτοβουλίες αναδιοργάνωσης των χώρων νοσηλείας και να εισηγηθεί κίνητρα προσέλκυσης νέων ιατρών.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται: «Η παραίτησή του, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, απειλεί να επιβραδύνει ή να τινάξει στον αέρα την πρόοδο αυτών των πρωτοβουλιών, αφήνοντας τα έργα ημιτελή και τον οργανισμό εκτεθειμένο σε νέους κύκλους αβεβαιότητας. Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου εκφράζουν δημόσια τη λύπη και την ανησυχία τους, επισημαίνοντας πως η αποχώρησή του δεν συνάδει με το ήθος και τη συνέπειά του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έλλειψη στήριξης από την 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα.»

Η Βουλευτής αναφέρεται εκτενώς στη γενικευμένη αποδυνάμωση των δομών Υγείας του Λασιθίου, τονίζοντας ότι: «Το Νοσοκομείο Νεάπολης βρίσκεται κυριολεκτικά στα όρια της λειτουργίας του, το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου αντιμετωπίζει σοβαρότατες ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων, ενώ το Νοσοκομείο Σητείας παλεύει με υποστελέχωση και εξάντληση προσωπικού. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό σταδιακής αποψίλωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, που υπονομεύει καθημερινά την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας.»

Η παραίτηση του κ. Ντουσάκη – ενός διοικητή με τη στήριξη εργαζομένων και τοπικής κοινωνίας – αποτελεί, σύμφωνα με τη Βουλευτή, ένδειξη θεσμικής κόπωσης, πολιτικής ανεπάρκειας και έλλειψης εμπιστοσύνης στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας. «Η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει ότι η Υγεία στο Λασίθι δεν είναι δεύτερης κατηγορίας. Οφείλει να διασφαλίσει τη διοικητική συνέχεια, να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες τοποθετήσεις, να εγγυηθεί την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των έργων και να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων.»

Η Κατερίνα Σπυριδάκη τονίζει πως το Νοσοκομείο Ιεράπετρας δεν μπορεί να παραμείνει “ακέφαλο και ακυβέρνητο” στην πιο κρίσιμη στιγμή του, την ώρα που επανακαθορίζονται οι οργανισμοί λειτουργίας και η στελέχωση βρίσκεται στο ναδίρ.

«Η απουσία διοίκησης, έστω και για λίγες εβδομάδες, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία, τη διοίκηση και την καθημερινή παροχή φροντίδας, ενώ εντείνει την ανασφάλεια εργαζομένων και πολιτών.»

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη και Ιωάννης Τσίμαρης καλούν τον Υπουργό Υγείας να απαντήσει στα εξής: