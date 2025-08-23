Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι παρεμβάσεις γίνονται στο πλαίσιο της μέριμνας της Δημοτικής Αρχής για την παροχή των καλύτερων δυνατών συνθηκών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με την έναρξη των μαθημάτων.

Στο 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, για πρώτη φορά διαμορφώνεται νέα αίθουσα με εγκαταστάσεις υγιεινής για τους καθηγητές, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημά τους αφού μέχρι τώρα οι ανάγκες τους εξυπηρετούνταν σε προκατασκευασμένα κοντέινερ. Ταυτόχρονα, έγινε η μεταφορά του κυλικείου του ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου.

Στο 3ο Δημοτικό Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» γίνονται εκτεταμένες εργασίες που αλλάζουν την εικόνα εντός και εκτός του σχολικού κτηρίου, με βαψίματα, πλακοστρώσεις, ανακαίνιση στις τουαλέτες, εργασίες στον αύλειο χώρο με δημιουργία γηπέδων άθλησης. Επίσης, δημιουργείται κατασκευή με ράμπες για την εξυπηρέτηση όλων ανεξαιρέτως.

Σε εξέλιξη είναι και οι προγραμματισμένες μονώσεις, συντηρήσεις και ανακαινίσεις.

Στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου ολοκληρώθηκαν οι χρωματισμοί σε αίθουσες και διαδρόμους, φτιάχτηκαν ορισμένα οικοδομικά σημεία που είχαν βλάβη και στηθαία στο δώμα και συντηρήθηκαν ξύλινες πόρτες. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί τα βαψίματα στο 2ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης σε όλους τους χώρους.

Αλλαγή πατωμάτων και νέα πλακόστρωση βρίσκεται σε εξέλιξη στις τουαλέτες του 5ου Δημοτικού Αγίου Νικολάου, ενώ στο ΕΠΑΛ Νεάπολης συντηρούνται οι υδρορροές στο δώμα.

Στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες για βελτίωση-αλλαγή στις τουαλέτες.

Επιπλέον, έχει σημειωθεί πρόοδος των εργασιών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Νεάπολης.

Επιπρόσθετα, μετά από τα τα κλιματιστικά σώματα που τοποθετήθηκαν στα εξεταστικά κέντρα των σχολείων κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, προετοιμάζεται και νέα τοποθέτηση σε άλλα σημεία που υπάρχει ανάγκη.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Για τα παιδιά μας που επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο στις σχολικές αίθουσες τους περιμένουν καλύτερες συνθήκες. Διαμορφώνουμε προς το καλύτερο το σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Και συνεχίζουμε!».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά όλους τους εργαζόμενους του Δήμου και την αρμόδια αντιδήμαρχο Μαρία-Ναυσικά Γάλλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της όλης προσπάθειας.