Έργα 3.000.000 ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού

Τη χρηματοδότηση της κατασκευής δυο νέων γηπέδων, ποδοσφαίρου και μπάσκετ, της αντικατάστασης του κεντρικού τάπητα του Παγκρητίου Σταδίου και της τοποθέτησης νέων συστημάτων κλιματισμού και φωτισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού θα αναλάβει το Υπουργείο Αθλητισμού, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στη Λότζια, το πρωί της Πέμπτης 19/2.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο Βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης και ο εκπρόσωπος του Βουλευτή Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, Νίκος Αντωνακάκης, οι Αντιδήμαρχοι Άθλησης & Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης, Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, η Αντιπρόεδρος της Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Άρια Χουρδάκη και οι Πρόεδροι του ΕΑΚΗ Μηνάς Καπετανάκης και της ΔΕΕΠ ΝΔ Κώστας Γιαννουλάκης, ανακοινώθηκε η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού να χρηματοδοτηθούν από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου οι παρακάτω αθλητικές υποδομές του Δήμου Ηρακλείου:

Η αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκρητίου Σταδίου με νέο, προδιαγραφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμού (World Athletics), με πιστοποίηση για τη διεξαγωγή αγώνων και την αναγνώριση επιδόσεων. Η δημιουργία νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στο νότιο τμήμα της εγκατάστασης του Παγκρητίου Σταδίου για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών άθλησης. Η αλλαγή των συστημάτων κλιματισμού και φωτισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού. Η κατασκευή ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης με αεροϋποστηριζόμενο θόλο σε συνοικία του Ηρακλείου, όπου λόγω κοινωνικής διαμόρφωσης και συνθηκών θα αποτελέσει κυψέλη για τα νέα παιδιά με σημαντική συμβολή στην προαγωγή ενός επιθυμητού προτύπου ζωής.

Το εκτιμώμενο σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.999.500 € και ο Δήμος Ηρακλείου δεσμεύτηκε να καταθέσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου τις σχετικές μελέτες στο Υπουργείο, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες.

Με δήλωσή του αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε στον προγραμματισμό και την απόλυτη συνέπεια που υπήρξε στη συνεργασία με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τονίζοντας: «Έγιναν όλα με χειρουργική ακρίβεια. Από την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι τη συνάντηση που προσδιόρισε το πλαίσιο των έργων που πρέπει να αγγίξουμε για να αναβαθμίσουμε τις αθλητικές υποδομές, και μέχρι τη σημερινή συνάντηση που πλέον μορφοποιήθηκε και οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο των έργων που θα αναβαθμίσουμε. 3.000.000 ευρώ θα διαθέσει το νέο ΕΠΑ, το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Αθλητισμού, στο Δήμο Ηρακλείου, για να κάνουμε έργα τα οποία θα κάνουν καλύτερη την παροχή υπηρεσιών στους αθλούμενους, στους προπονητές, στον κόσμο του αθλητισμού».

Ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε και στην αθλητική δραστηριότητα του Ηρακλείου, καθώς και στις προτεραιότητες του Υπουργείου Αθλητισμού, λέγοντας ότι: «Το αξίζει πραγματικά το Ηράκλειο γιατί είναι ένας νομός και ένας Δήμος με μεγάλη αθλητική δραστηριότητα. Επειδή ο αθλητισμός αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση το Υπουργείο Αθλητισμού χειρίζεται για πρώτη φορά διπλάσιους πόρους από ότι στο παρελθόν για πολλές δεκαετίες. Αυτοί οι πόροι θα διοχετευθούν σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε γωνία της πατρίδας μας, στοχευμένα με αναλογικότητα, με δικαιοσύνη για να σηκώσουμε πιο ψηλά τον αθλητισμό σε επίπεδο υποδομών. Και θα το δείτε να γίνεται πράξη από τις ανακοινώσεις σε κάθε γωνιά της χώρας, όπως και στην Κρήτη που ήδη ξεκίνησε και με το Ηράκλειο και με το Λασίθι και θα πάμε στο Ρέθυμνο αύριο και έργα τα οποία γίνονται στα Χανιά. Σε δυο χρόνια από τώρα όλα θα έχουν αλλάξει».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την ανταπόκρισή του και για την πρακτικότητα με την οποία έγιναν οι συνεννοήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναφέρθηκε στα έργα και τη σπουδαιότητά τους: «Ανακοινώσαμε σήμερα με τον Υπουργό Αθλητισμού που είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε εδώ στη Λότζια, ένα σύνολο έργων τα οποία πρόκειται να χρηματοδοτηθούν άμεσα για την ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας και τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών του Δήμου Ηρακλείου που γνωρίζετε ότι είναι σημαντικές και πολύ μεγάλης δυναμικότητας.

Τα έργα τα οποία εντάσσονται σε αυτό το σύνολο είναι η αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα, του ταρτάν δηλαδή του κεντρικού σταδίου του Παγκρητίου, η δημιουργία ενός βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ίδια έκταση και αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο ιδιαίτερα με τις νέες συνθήκες. Με το δεδομένο ότι ο ΟΦΗ όπως γνωρίζουμε φιλοξενείται στο κεντρικό στάδιο, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το Παγκρήτιο στο σύνολο του δέχεται πολύ περισσότερο από μισό εκατομμύριο επισκέψεις το χρόνο, περισσότερους από 2.500 αθλητές, περισσότερα από 28 σωματεία. Η ανάγκη, και ιδιαίτερα των νέων, για την άθληση είναι μεγάλη και η δυναμική είναι πολύ μεγάλη. Αυτό βεβαίως σημαίνει και μια μεγάλη προσπάθεια από τη μεριά του Δήμου Ηρακλείου η οποία γίνεται, γίνεται διαχρονικά, γίνεται τώρα και βεβαίως ένα αντίστοιχο κόστος, κόστη συντήρησης δηλαδή και λειτουργίας τα οποία είναι πολύ υψηλά. Όμως, αξίζει τον κόπο. Πρέπει να γίνεται και πρέπει να αναπτύσσεται και στην κατεύθυνση αυτή κινούμαστε σήμερα.

Επιπλέον, και περνάω στο τρίτο έργο, είναι η δραστική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων φωτισμού και κλιματισμού του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού το οποίο επίσης γνωρίζετε ότι αυτές τις μέρες φιλοξενεί το Final 8. Είναι και αυτή μια κορυφαία αθλητική υποδομή διότι και για το Παγκρήτιο και για το Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού μιλάμε για δυο πολύ σημαντικές αθλητικές υποδομές σε εθνική κλίμακα που αποφέρουν και τοπικά και υπερτοπικά.

Τέταρτο είναι η δημιουργία μιας νέας αθλητικής εγκατάστασης που θα γίνει με αερουποστηριζόμενο θόλο. Είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε και ως μπαλόνι. Είναι μία εγκατάσταση η οποία θα έχει ως κύρια χρήση την καλαθοσφαίριση και η οποία θα χωροθετηθεί σε μια γειτονιά του Ηρακλείου που την έχει ανάγκη και ίσως περισσότερο ακόμα από άλλες γειτονιές. Παντού έχουμε ανάγκες σε αθλητικές υποδομές, παντού θέλουμε να δημιουργήσουμε χώρους άθλησης, όμως θεωρούμε ότι αυτή η εγκατάσταση στα Δειλινά θα συνεισφέρει πάρα πολύ και με δεδομένες τις γενικότερες συνθήκες κοινωνικές και οικονομικές αυτής της περιοχής που γνωρίζουμε ότι είναι αρκετά δύσκολες, αλλά και τις ανάγκες ιδιαίτερα της νεολαίας της ευρύτερης περιοχής που είναι πολύ μεγάλες και πιστεύουμε ότι αυτή η εγκατάσταση μπορεί να έχει μια συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και της πορείας ζωής των νέων ανθρώπων.»

Αναφερόμενος στον χρονικό ορίζοντα των διαδικασιών, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε ότι οι προμελέτες έχουν ήδη ξεκινήσει και αυτό αποτελεί μέρος της συνεννόησης που υπήρξε με τον Υπουργό Αθλητισμού: «Ήδη από τις πρώτες επαφές, δρομολογήσαμε τις μελέτες που θεωρήσαμε ότι θα προκρίνουμε και θα συμφωνήσουμε από κοινού. Υπολογίζουμε – και θα το πραγματοποιήσουμε – να έχουμε τις μελέτες έτοιμες έως τα τέλη Μαρτίου, ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η δημοπράτηση και η υλοποίηση των έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν απευθείας στους Δήμους. Πρόκειται για μια απλοποίηση που μας εξηγήθηκε και τη θεωρούμε ορθή».

Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου πρόσφερε στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού το σύμβολο του Δήμου, τον Γρύπα, μαζί με την έκδοση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Ηράκλειο, Μια πόλη πολλές ιστορίες».