Έρευνα Ferryhopper: Η Κρήτη στη δεκάδα των προτιμήσεων το καλοκαίρι 2025

Το καλοκαίρι του 2025 απέδειξε για ακόμα μία φορά τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, με τα νησιά να προσελκύουν πολλούς ταξιδιώτες. Σύμφωνα με την πλατφόρμα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Ferryhopper, η επιβατική κίνηση σημείωσε άνοδο το 2025 σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Η αύξηση προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τους Έλληνες ταξιδιώτες, ενώ για τους διεθνείς ταξιδιώτες το ποσοστό κυμάνθηκε σε πιο συγκρατημένα επίπεδα, σε σχέση με πέρσι. Η κατανομή της αυξημένης κίνησης, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφη, με ανακατατάξεις, εκπλήξεις και αρκετές ενδείξεις για τη διαμόρφωση νέων τάσεων στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Πού ταξίδεψε ο κόσμος

Οι Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες επέλεξαν φέτος σε μεγάλο ποσοστό προορισμούς με εύκολη πρόσβαση, χαμηλό κόστος μετακίνησης και ποικιλία εμπειριών, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι πιο κοσμοπολίτικες επιλογές. Τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρωνικού κυριάρχησαν για άλλη μια φορά, ωστόσο πρωταγωνίστρια του φετινού καλοκαιριού ήταν η Πάρος. Σύμφωνα με το Expedia κατέγραψε αύξηση 45% σε ετήσια βάση στις αναζητήσεις των ταξιδιωτών, ενώ τα δεδομένα του Ferryhopper δείχνουν μια αύξηση των ακτοπλοϊκών κρατήσεων πάνω από 15%, σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία κρατήσεων του Ferryhopper, το top 10 των νησιών για το καλοκαίρι του 2025 διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Πάρος

2. Αίγινα

3. Νάξος

4. Μύκονος 5. Τήνος

6. Κέρκυρα 7. Σαντορίνη 8. Κρήτη

9. Σύρος 10. Άνδρος

Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές μεταξύ Ελλήνων και ξένων ταξιδιωτών. Οι Έλληνες ταξιδιώτες προτίμησαν την Τήνο, την Πάρο και την Αίγινα, ενώ ακολουθούν Νάξος, Σύρος, Μύκονος, Άνδρος, Κύθνος, Αγκίστρι, και Κέα. Αντίστοιχα, οι ταξιδιώτες του εξωτερικού προτίμησαν την Πάρο, Μύκονο και Σαντορίνη, καθώς και άλλες «σταθερές αξίες», όπως Νάξο, Μήλο, Ίο Κέρκυρα, Αίγινα, Ύδρα και Ηράκλειο.

Ειδική μνεία αξίζει στην Κέρκυρα, η οποία τα τελευταία χρόνια φαίνεται συνεχώς να ανεβαίνει με σταθερούς ρυθμούς. Ειδικά όσον αφορά τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες , το νησί αποδεικνύεται βασικός τουριστικός πυλώνας και για το καλοκαίρι του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σαντορίνη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν σταθερά στις πρώτες θέσεις, φέτος υποχώρησε λόγω του αισθήματος της ανασφάλειας που δημιουργήθηκε από τη σεισμική δραστηριότητα στην αρχή της χρονιάς και τις τάσεις που διαμόρφωσαν την τουριστική αγορά το 2025.

Θραύση των νησιών του Αργοσαρωνικού

Μεγάλοι κερδισμένοι του φετινού καλοκαιριού ήταν αναμφίβολα τα νησιά του Αργοσαρωνικού, με τα στοιχεία του Ferryhopper να μαρτυρούν μια αύξηση +30% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη, αφού τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες ταξιδιώτες προτιμούν πιο οικονομικές και άμεσες αποδράσεις, επιλέγοντας προορισμούς με χαμηλότερο κόστος εισιτηρίων και μικρότερη διάρκεια ταξιδιού.

«Βασίλισσα» της σεζόν για το 2025 ήταν η Αίγινα με +27% αύξηση εισιτηρίων, ενώ ακολουθεί από κοντά το Αγκίστρι με μια εντυπωσιακή αύξηση μεγαλύτερη του +20%. Μια σημαντική παράμετρος της επιτυχίας των νησιών του Αργοσαρωνικού για σύντομες και προσιτές εξορμήσεις είναι ότι προσέλκυσαν τόσο νέους ταξιδιώτες όσο και μεγαλύτερες ηλικίες.

Διαχρονικά ψηλά οι Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες παρέμειναν στην κορυφή των προτιμήσεων για πολλούς ταξιδιώτες.

Εκτός από την Πάρο, η Νάξος και η Σύρος είχαν μια ανάλογη δυναμική, ενώ στην Τήνο η αύξηση κυμάνθηκε γύρω στο +20%. Η Μύκονος παρουσίασε επίσης αύξηση, με τους Έλληνες ταξιδιώτες να έχουν φέτος ισχυρότερη παρουσία σε σχέση με πέρσι, αντισταθμίζοντας κάπως τη μειωμένη ζήτηση από το εξωτερικό.

Κάτι αλλάζει στα Δωδεκάνησα

Μαζί με τις σταθερές αξίες του καλοκαιριού, φέτος αναδείχθηκαν και νέες δυναμικές σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα Δωδεκάνησα να καταγράφουν αξιοσημείωτες μεταβολές. Όπως

προκύπτει από τα στοιχεία του Ferryhopper, η κίνηση στα Δωδεκάνησα αυξήθηκε εντυπωσιακά σε σχέση με το 2024.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αύξηση οφείλεται περισσότερο στην ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των Δωδεκανήσων παρά από την ηπειρωτική χώρα. Αυτή η διαφοροποίηση ενισχύει την τάση για μονοήμερες εκδρομές και σύντομες αποδράσεις από τα μεγαλύτερα νησιά-κόμβους, όπως είναι η Ρόδος και η Κως.

Οι «εκπλήξεις» του φετινού καλοκαιριού

Οι πιο σημαντικές εκπλήξεις για το 2025 είναι η Σίφνος και η Κύθνος που σημείωσαν αύξηση της τάξης του 30% και 15% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για λιγότερο προβεβλημένα νησιά, που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα.

Οι γενιές ταξιδιωτών και οι επιλογές τους

Πέρα από τις μεταβολές κρατήσεων και τις γεωγραφικές τάσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς διαμορφώνονται οι προτιμήσεις ανά ηλικιακή ομάδα. Τα δεδομένα του Ferryhopper δείχνουν πως:

● Η Gen Z, οι Millennials, αλλά και η γενιά των 45+ ανέδειξαν Πάρο, Μύκονο και Νάξο ως κορυφαίες επιλογές του καλοκαιριού, με σημαντική κίνηση επίσης προς Αίγινα και Τήνο. Ως προς τις διαφοροποιήσεις των γενιών, η Gen Z προτίμησε επίσης τη Σύρο, ενώ οι Millennials και μεγαλύτερες γενιές στράφηκαν στη Σαντορίνη.

● Φέτος γίνεται πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι η Gen Z έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική, με άνοδο εισιτηρίων μεγαλύτερης του 20%, σε σχέση με πέρσι. Οι νεώτεροι ταξιδιώτες έδωσαν έμφαση σε κοντινούς προορισμούς στην Αθήνα και εκμεταλλεύτηκαν τις φοιτητικές εκπτώσεις.

● Οι Millennials παραμένουν οι πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα των εκδρομέων, ωστόσο η γενιά των 45+ σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εισιτηρίων, σε σχέση με το 2024.

Δεκαπενταύγουστος 2025: η κορύφωση του καλοκαιριού

Τα λιμάνια της χώρας γέμισαν και φέτος τον Δεκαπενταύγουστο, που σηματοδοτεί την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου για τα ελληνικά νησιά. Το top 10 για Δεκαπενταύγουστο του 2025 για τους Έλληνες ταξιδιώτες διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Νάξος

2. Πάρος

3. Αίγινα

4. Τήνος

5. Μύκονος 6. Κέρκυρα

7. Σύρος

8. Άνδρος

9. Σαντορίνη 10. Ηράκλειο

Πέρα από το top 10, η περίοδος του Δεκαπενταύγουστου ωστόσο είχε και ορισμένες εκπλήξεις: οι κρατήσεις στα Κύθηρα σημείωσαν άνοδο +50%, στη Σίφνο +30% και στη Λήμνο +26%.

Τα στοιχεία του Ferryhopper δείχνουν επίσης ότι το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου αποτέλεσε το peak της φετινής σεζόν. Η μεγαλύτερη έξοδος καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο πριν την αργία, ενώ οι επιστροφές κορυφώθηκαν τη Δευτέρα μετά το τριήμερο, στις 18 Αυγούστου. Αξίζει να αναφερθεί πως σημαντική κίνηση παρατηρήθηκε επίσης στις αρχές Ιουνίου και στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.

Ως προς τους προορισμούς, στα νησιά του Αργοσαρωνικού τα συνολικά εισιτήρια αυξήθηκαν σχεδόν 30% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η εντυπωσιακή άνοδος δεν είναι τυχαία, καθώς υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα νησιά από την Αθήνα, ενώ το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου τα κατέστησαν ιδανικές επιλογές για σύντομες διακοπές.

Οι Κυκλάδες παρέμειναν στην κορυφή των προτιμήσεων και για αυτήν την περίοδο, με μια συνολική αύξηση κρατήσεων πάνω από 15%. Πιο συγκεκριμένα η Τήνος είχε την τιμητική της σημειώνοντας αύξηση 19%, ενώ ακολουθούν Νάξος (18%) και Πάρος (18%).

Η κίνηση στα Δωδεκάνησα για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με το 2024. Οι πιο περιζήτητοι προορισμοί ήταν η Σύμη, η Κάλυμνος, η Χάλκη και η Κάσος.

Πού ταξίδεψαν οι Έλληνες με πλοίο στο εξωτερικό

Αν και η μεγάλη πλειοψηφία των ταξιδιών έγινε προς τα ελληνικά νησιά, σημαντική φέτος ήταν και η κίνηση προς το εξωτερικό. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των Ελλήνων ταξιδιωτών για το καλοκαίρι του 2025 ήταν οι Άγιοι Σαράντα στην Αλβανία, ενώ ακολουθούν λιμάνια της Ιταλίας όπως η Ανκόνα, το Μπάρι και το Μπρίντιζι.

Οι Έλληνες ταξιδιώτες επέλεξαν επίσης προορισμούς στα παράλια της Τουρκίας, όπως το Μπόντρουμ, το Αϊβαλί και το Τσεσμέ. Το top 5 των διεθνών προορισμών που επισκέφτηκαν οι Έλληνες ταξιδιώτες με πλοίο το καλοκαίρι του 2025 έχει ως εξής:

Άγιοι Σαράντα

Ανκόνα

Μπάρι

Μπρίντιζι

Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός)

Το γενικό συμπέρασμα

Το καλοκαίρι του 2025 – και ιδιαίτερα το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου – επιβεβαίωσε ότι η τουριστική κίνηση παραμένει ισχυρή, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν κοντινούς και οικονομικούς προορισμούς, χωρίς όμως να αγνοούν τα πιο προβεβλημένα νησιά. Η ποικιλία επιλογών και η άνοδος της επιβατικής κίνησης δείχνουν ότι ο καλοκαιρινός χάρτης συνεχώς ανανεώνεται.

