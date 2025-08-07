Έρχονται 745 νέες προσλήψεις σε ΟΤΑ με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών – 28 στον Αγιο Νικόλαο

Με δύο σημαντικές αποφάσεις που υπεγράφησαν στις 4 Αυγούστου 2025, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην έγκριση συνολικά 745 νέων προσλήψεων σε δήμους και φορείς της χώρας. Οι προσλήψεις αυτές καλύπτουν ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα και υπηρεσιών με αντίτιμο.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις τοπικές υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού, πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη κενών με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και με συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ).

Απόφαση 1: 249 Προσλήψεις ΙΔΟΧ για Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

Η πρώτη απόφαση (ΑΔΑ: ΨΥ4Υ46ΜΤΛ6-ΣΓΑ) αφορά 249 προσλήψεις ΙΔΟΧ διάρκειας έως 8 μηνών για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους της χώρας. Η σχετική δαπάνη ύψους 2.335.122 € θα καλυφθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα των ΟΤΑ.

Αναλυτικός Πίνακας Προσλήψεων Ανταποδοτικών Υπηρεσιών:

Περιφέρεια – Νομός -Δήμος -Αριθμός Θέσεων

Αττικής – Αττικής -Λαυρεωτικής 15

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Λάρισας – Λαρισαίων 125

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Τρικάλων -Φαρκαδόνας 10

Κρήτης Λασιθίου Αγίου Νικολάου 28

Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλονίκης – Καλαμαριάς 25

Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου – Αχαΐας – Πατρέων 43

Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου – Λευκάδος -Μεγανησίου 3

Απόφαση 2: 496 ΙΔΟΧ + 24 ΣΜΕ για Υπηρεσίες με Αντίτιμο

Η δεύτερη απόφαση (ΑΔΑ: ΡΞΛΖ46ΜΤΛ6-1ΚΩ) εγκρίνει 496 προσλήψεις ΙΔΟΧ και 24 συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα αυτών. Η διάρκεια κυμαίνεται από 8 έως 11 μήνες για ΙΔΟΧ και έως 1 έτος για ΣΜΕ.

Αναλυτικός Πίνακας Προσλήψεων με Αντίτιμο:

Περιφέρεια -Νομός – Δήμος -Θέσεις ΙΔΟΧ

Αιγαίου -Δωδεκανήσου – Ρόδου 20

Κυκλάδων – Πάρου 3

Χίου -Χίου 22

Αττικής – Αττικής -Καλλιθέας 47

Αττικής – Κηφισιάς 28

Αττικής -Καματερού – Αγ. Ανάργ. 1

Αττικής – Ιλίου 5

Αττικής -Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 25

Αττικής – Πειραιώς 19

Αττικής – Λαυρεωτικής 21

Θεσσαλονίκης -Καλαμαριάς Καλαμαριάς 57

Ηπείρου – Ιωαννίνων – Ιωαννιτών 87

Ηπείρου – Άρτας – Αρταίων 31

Στερεάς Ελλάδας – Ευβοίας – Χαλκιδέων 75

Κρήτης – Ρεθύμνης – Ρεθύμνης 11

Μακεδονίας – Σερρών – Σερρών 9

Μακεδονίας – Πέλλας – Έδεσσας 3

Συνολικός Απολογισμός Προσλήψεων

ΙΔΟΧ (Ανταποδοτικά) 249

ΙΔΟΧ (Με αντίτιμο) 496

ΣΜΕ (Μίσθωσης Έργου) 24