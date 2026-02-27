Επτά νέα έργα κοινωνικών υποδομών στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» 4,1 εκ. €

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» επτά (7) νέες πράξεις κοινωνικών υποδομών, αναδεικνύοντας την έμπρακτη πολιτική βούληση της Περιφέρειας για την κοινωνική προστασία ευάλωτων ομάδων σε ολόκληρο το νησί.

Τα έργα συγκροτούν στοχευμένη παρέμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 4.109.623,30 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με σκοπό την άμεση υποστήριξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων πολιτών.

Κεντρικός στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και παιδιά. Τα συγκεκριμένα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2029.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η άρση των ανισοτήτων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη πολιτική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Με την ένταξη των επτά νέων έργων, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε έργα με κοινωνικό πρόσημο. Σε στενή συνεργασία με τους Δήμους του νησιού μας, επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες, αξιοπρέπεια και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά μας. Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού βρίσκεται, σταθερά και αταλάντευτα, ο άνθρωπος».

Κοινωνικές υποδομές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», μαζί με τους δικαιούχους και την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: