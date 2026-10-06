Η επόμενη ημέρα στην Κρήτη μετά την καταστροφή

Τα κυβερνητικά κλιμάκια σαρώνουν από το πρωί τις πλειγίσες περιοχές της Κρήτης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Ηδη έχουν καταγράψει μεγάλες ζημιές κατά μήκος του νησιού, με τα περισσότερα προβλήματα να έχουν καταγραφεί στο Οροπέδιο Λασιθίου και στον Μυλοπόταμο.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, το μεσημέρι το κυβερνητικό κλιμάκιο εντόπισε εικόνες «ολοκληρωτικής καταστροφής» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, τονίζοντας ότι η ζημιά είναι τεράστια και πως «η Πολιτεία οφείλει να σταθεί άμεσα δίπλα στους παραγωγούς».

Όπως πρόσθεσε, «υπάρχουν διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, με στόχο να βρεθούν λύσεις σε συνεργασία με τους αγρότες, τον Δήμο, την Περιφέρεια και τον Συνεταιρισμό, ώστε να προχωρήσει η στήριξη και η αποζημίωσή τους».

«Οφείλουμε να τους στηρίξουμε, προκειμένου να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους» προσέθεσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος υπογράμμισε, ότι αποτελεί ζητούμενο αυτοί οι νέοι να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν.

Τουρνάς: Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος τόνισε πως οι υπηρεσίες πρέπει να κινηθούν γρήγορα, ώστε να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες, να καταγραφούν οι ζημιές και να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο άμεσα η αντιμετώπισή τους. Όπως ανέφερε, μάλιστα από την πρώτη στιγμή και όλες τις κρίσιμες ώρες, υπήρχε συνεχής επικοινωνία.

«Πραγματικά, ήμασταν μέρα-νύχτα σε επικοινωνία και προσπαθούσαμε να δούμε ποιοι κινδυνεύουν» εξήγησε ο κ. Τουρνάς, προσθέτοντας ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Πλακιωτάκης: Άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης

Από την πλευρά του ο Γιάννης Πλακιωτάκης έκανε λόγο για άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι αναδεικνύεται η πολιτική βούληση να βρεθεί πρόσφορος, άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος, με στόχο την αποκατάσταση των πληγέντων και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση στους παραγωγούς αλλά και τις υποδομές.

Με την άφιξη στο Οροπέδιο Λασιθίου τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου συμμετείχαν σε σύσκεψη στο Δημαρχείο, με το δήμαρχο να επαναλαμβάνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στους παραγωγούς και την αποζημίωσή τους.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και παραγωγοί, οι οποίοι μετέφεραν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου μάλιστα, ευχαρίστησε για την παρουσία τα μέλη του Κυβερνητικού Κλιμακίου, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «είμαι σίγουρος ότι κατανόησαν και έχουν καταλάβει το βαθμό και το μέγεθος του προβλήματος. Εμείς αυτό που ζητήσαμε είναι η άμεση αποζημίωση των παραγωγών» και μάλιστα στο 100% της παραγωγής, όπως προσέθεσε.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε σε σημεία κοντά στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου, όπως διαπιστώθηκε και επί τόπου, η έκταση της καταστροφής.

Συνάντηση Πλακιωτάκη-Μητσοτάκη για την άμεση στήριξη των πληγέντων στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γ. Πλακιωτάκη προκειμένου να ενημρωθεί ο πρωθυπουργός τον ενημερώσει για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στο Λασίθι.

Ο κ. Πλακιωτάκης παρουσίασε στον πρωθυπουργό ένα πρώτο σχέδιο για την στήριξη των πληγέντων και την γρήγορη αποκατάσταση των υποδομών ενώ αποφασίστηκε η άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και των αρμόδιων υπουργείων ώστε να ληφθούν ταχύτατα οι απαραίτητες πρωτοβουλίες.

Νέα μηχανήματα έργου από το ΑΙΓΙΣ στις 13 Περιφέρειες

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ευρεία σύσκεψη για την αποτίμηση των συνεπειών της κακοκαιρίας που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης αποφασίστηκε η ενίσχυση της Περιφέρειας με νέα μηχανήματα έργου μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

Όπως ανακοίνωσε, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη παραλαβή σημαντικού αριθμού μηχανημάτων στο πλαίσιο της μεγάλης προμήθειας για τις 13 Περιφέρειες της χώρας και η Περιφέρεια Κρήτης θα ενισχυθεί άμεσα, μετά την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φορτωτές, εκσκαφείς, ερπυστριοφόρα και λαστιχοφόρα μηχανήματα έργου, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας και των Δήμων.»

Αναφερόμενος στις κηρύξεις περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο υπουργός ζήτησε οι σχετικές διαδικασίες να προχωρούν άμεσα για τις περιοχές όπου απαιτείται, με τη συνδρομή του Υπουργείου, ώστε να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Κλείνοντας, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι η εμπειρία των προηγούμενων ημερών ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας και του επιχειρησιακού συντονισμού, σημειώνοντας ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θα παραμείνει στο πεδίο και στην επόμενη φάση, μέχρι την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

«Πλήρης και ταχεία καταγραφή ζημιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις»

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα, ο υπουργός τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις, σε συνεργασία με Περιφέρεια και Δήμους, ώστε να προχωρήσουν όσο πιο σύντομα οι διαδικασίες κρατικής αρωγής και αποζημίωσης των πληγέντων.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς ζήτησε να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, με την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν ζωοτροφές και νερό και να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

ΕΛΓΑ: Σε εξέλιξη η καταγραφή ζημιών – Ανοίγουν οι υποβολές δηλώσεων

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος, Νικόλαος Δασκαλάκης, και η διευθύντρια Ασφάλισης της κεντρικής διοίκησης του ΕΛΓΑ, Αναστασία Μπελεσιώτη, οργανώνουν συνεργεία γεωτεχνικών υπαλλήλων. Έργο τους είναι να οριοθετήσουν τις πληγείσες περιοχές, να εντοπίσουν τις καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές και να προσδιορίσουν τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Οργανισμού, τα συνεργεία που βρίσκονται στο πεδίο θα οριοθετήσουν τις περιοχές, ενώ οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έχουν ανοίξει τις αναγγελίες ζημιάς, προκειμένου οι παραγωγοί να υποβάλουν δηλώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν.

Οι εκτιμήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την υποχώρηση των υδάτων. Η κεντρική διοίκηση του ΕΛΓΑ θα ενισχύσει το υποκατάστημα Ηρακλείου με το αναγκαίο προσωπικό, με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία των εκτιμήσεων.

Τέλος, για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου, οι γεωτεχνικοί του Οργανισμού θα εφαρμόσουν τις προβλέψεις των κανονισμών και θα επισπεύσουν την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.