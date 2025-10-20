Επιτυχής η συμμετοχή της Κρήτης στο ευρωπαϊκό εργαστήριο για την κλιματική ουδετερότητα στην Κροατία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο τριήμερο βιωματικό εργαστήριο (Living Lab) του ευρωπαϊκού έργου CO2 PACMAN, με τίτλο “The Island I would Like”. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2025 στο νησί Brač και στην πόλη Podstrana της Κροατίας.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης, ως συνεργαζόμενος εταίρος του έργου, εκπροσωπήθηκε από αποστολή που είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις δράσεις και να συμμετάσχει ενεργά στον διάλογο για τη μετάβαση των νησιωτικών περιοχών στην κλιματική ουδετερότητα. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και η συνδιαμόρφωση πολιτικών για την απανθρακοποίηση, με την ενεργή εμπλοκή τοπικών αρχών, πολιτών και εξειδικευμένων φορέων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Νίκος Ξυλούρης, και ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, μαζί με την αντιπροσωπεία του Πολυτεχνείου, παρακολούθησαν από κοντά σενάρια στο καινοτόμο εργαλείο προσομοίωσης CO2 PACMAN με το οποίο σχεδιάζονται και οπτικοποιούνται σενάρια μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας (3D VR), παρουσιάστηκαν τα μελλοντικά σενάρια απανθρακοποίησης του τοπίου. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδραστικές συνεδρίες και ομάδες εργασίας για τη συν-δημιουργία ενός οδικού χάρτη μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, ο οποίος θα καθοδηγήσει μελλοντικές πολιτικές και δράσεις.

Επίσης, η αποστολή ενημερώθηκε για κρίσιμα ζητήματα όπως η απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου, οι προοπτικές των πολιτών μέσα από έρευνες, οι προτάσεις της νεολαίας και οι δυνατότητες χρηματοδότησης της πράσινης μετάβασης.

Στο πλαίσιο του έργου, προγραμματίζεται η διοργάνωση αντίστοιχου εργαστηρίου στην Κρήτη το 2026, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες του τόπου μας.

Στην αποστολή συμμετείχαν από την Περιφέρεια Κρήτης η Αικατερίνη Μαρή, Ειδική Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, και από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης η Σταυρούλα Τουρνάκη (Senior Expert), η Μαρία Μαστοράκη (Επικεφαλής της Ομάδας Ευρωπαϊκών Έργων) και η Σοφία Μαυριγιαννάκη (Υπεύθυνη Διοίκησης και Επικοινωνίας Έργων).