Επιτυχής έναρξη της πιλοτικής δράσης «Γνωρίζουμε τα έργα του ΕΣΠΑ στην Κρήτη – Πολιτιστικές Διαδρομές»

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια δράση της πιλοτικής πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κρήτης, με τίτλο «Γνωρίζουμε τα έργα του ΕΣΠΑ στην Κρήτη – Πολιτιστικές Διαδρομές».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ενημέρωσης και της εξοικείωσης των πολιτών, και κυρίως της τρίτης ηλικίας, με τα έργα και τα οφέλη της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, δίνοντας έμφαση στη βιωματική εμπειρία και την άμεση επαφή με υλοποιημένες παρεμβάσεις.

Στην πρώτη επίσκεψη συμμετείχαν μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Ανωγείων, τα οποία είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον χώρο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, να δουν από κοντά την ανάπλαση της παλιάς πόλης των Χανίων και να ενημερωθούν για τη σημασία των συγχρηματοδοτούμενων έργων, τόσο σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η δράση θα συνεχιστεί προκειμένου να συμμετάσχουν όλα τα ΚΑΠΗ της Περιφέρειας Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους πολίτες πιο κοντά στα έργα που υλοποιούνται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή.



Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

Αναφερόμενος στη νέα αυτή πρωτοβουλία, ο Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Θέλουμε οι πολίτες μας να γνωρίζουν και να αισθάνονται ως δικά τους τα έργα που αλλάζουν την Κρήτη. Ξεκινώντας από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, τους δίνουμε την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε πολιτισμό και ποιότητα ζωής. Είναι μια πράξη διαφάνειας αλλά και σεβασμού προς την κοινωνία μας».