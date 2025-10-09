Επιτυχείς συναντήσεις της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου για θέματα λειτουργίας σχολικών μονάδων και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου πραγματοποίησε με επιτυχία την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2025 δύο διαδοχικές συναντήσεις με στελέχη και εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου και της ενίσχυσης της παιδαγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Στην πρώτη συνάντηση (ώρα 11:30) συμμετείχαν οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου καθώς και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, τη διαχείριση της σχολικής καθημερινότητας και τη συνεργασία των στελεχών εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και τις υποστηρικτικές δομές.

Στη δεύτερη συνάντηση (ώρα 12:30), οι συμμετέχοντες – Διευθυντές, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, Σύμβουλοι Ειδικοτήτων (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01) καθώς και οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης – είχαν την ιδιαίτερη ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εισήγηση του Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ, κ. Γιάννη Μπουσδούνη, με θέμα: «Ανάπτυξη Συνεργασιών στην Ενταξιακή Εκπαίδευση – Ενημέρωση για τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης».

Ο κ. Μπουσδούνης παρουσίασε με πληρότητα το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ενταξιακής εκπαίδευσης ως βασικού πυλώνα για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε μαθητής έχει δικαίωμα πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση.

Τόνισε ότι η ενταξιακή εκπαίδευση δεν ταυτίζεται με την ειδική αγωγή, αλλά αφορά όλους τους μαθητές που, για διαφορετικούς λόγους, χρειάζονται προσαρμογές, διαφοροποιημένη διδασκαλία ή πρόσθετη υποστήριξη.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους παράγοντες επιτυχίας του ενταξιακού σχολείου – όπως η επιμόρφωση, η διεπιστημονική συνεργασία, η ηγεσία και η αλλαγή κουλτούρας – καθώς και στις υποστηρικτικές δομές (ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη) που διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την τεκμηριωμένη και εμπνευσμένη παρουσίαση του κ. Μπουσδούνη, που συνέβαλε ουσιαστικά στη βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων ενταξιακής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των στελεχών και των εκπαιδευτικών.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ευχαριστεί θερμά τον κ. Μπουσδούνη για την παρουσία του και όλους τους συμμετέχοντες για τη γόνιμη συμβολή τους.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου