Επιστολή της Περιφέρειας Κρήτης για τη στοχοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη στοχοποίηση της Κρήτης με αφορμή τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με τα παράνομα ΑΦΜ και τις παράνομες εισπράξεις από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην επιστολή τονίζεται ότι, ενώ πράγματι υπάρχουν προβλήματα και στην Κρήτη, η εικόνα που παρουσιάζεται οδηγεί σε άδικη στοχοποίηση των Κρητικών παραγωγών, την ώρα που σε άλλες περιφέρειες της χώρας παρατηρούνται εξίσου σοβαρές παρατυπίες. Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί σε άμεσο διάλογο για τον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ, ώστε οι ενισχύσεις να κατευθυνθούν στους πραγματικούς παραγωγούς και να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Στέλνουμε αυτή την επιστολή με αφορμή τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν και αφορούν τα παράνομα ΑΦΜ, τα ποσά που εισπράχθηκαν και την κατανομή τους ανά περιφέρεια της χώρας.

Ασφαλώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να μας προβληματίζει όλους, τόσο γιατί χάθηκαν κονδύλια όλα αυτά τα χρόνια από τους πραγματικούς παραγωγούς και τα πήραν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αγροτική παραγωγή, όσο και για τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που είχε για ολόκληρη τη χώρα. Είναι καταδικαστέα αυτά τα γεγονότα που, εκτός από τα μεγάλα πρόστιμα, διασύρουν την εικόνα της χώρας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύθηκε, και αφορά την κατανομή των παράνομων ΑΦΜ και των παράνομων χρημάτων, από τα 1036 ΑΦΜ σε όλη τη χώρα, τα 850 αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης και από τα 22.667.522 ευρώ τα 17.234.489 ευρώ αφορούν το νησί μας. Μελετώντας τα στοιχεία μπορεί να διαπιστωθεί ότι σε άλλη περιφέρεια δημοσιεύθηκαν μόνο 20 παράνομα ΑΦΜ με περίπου 1 εκατ. ευρώ είσπραξης χρημάτων, όταν μόνο από 14 ΑΦΜ δύο οικογενειών στην ίδια περιφέρεια, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εισπράχθηκαν πάνω από 5 εκατ. ευρώ. Ανάλογα παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν και για άλλες περιφέρειες.

Σίγουρα υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις. Όμως, το γεγονός ότι παρουσιάζεται περίπου το 85% των παράνομων ΑΦΜ και περίπου το 80% των χρημάτων να αφορούν την Κρήτη, αυτό αποτελεί στοχοποίηση. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε τα στοιχεία, αλλά είναι φανερό ότι οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως στην Κρήτη, σαν να μην υπάρχουν προβλήματα παράνομων επιδοτήσεων σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και παρουσιάζεται μια εικόνα ότι οι παράνομες επιδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά την Κρήτη.

Κύριοι Υπουργοί, η επιστολή αυτή έχει ως στόχο να επισημάνει ότι δεν είναι δίκαιο για τους παραγωγούς της Κρήτης να στοχοποιούνται.

Δεν μπορεί να αγνοούνται οι δύσκολες συνθήκες παραγωγής στην περιφέρειά μας, με το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας, της κλιματικής κρίσης και της ξηροθερμικότητας που δημιουργεί απίστευτα προβλήματα και κόστη, και που απαιτούν συνεχή αγώνα προσαρμογής. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την ελαιοκομία, την αμπελοκομία, τις καλλιέργειες πρώιμων και υπαίθριων κηπευτικών, των υποτροπικών φυτών, των αρωματικών φυτών, της μελισσοκομίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, που παράγουν ποιοτικά προϊόντα και συμβάλλουν καθοριστικά στην επισιτιστική επάρκεια της χώρας και στην οικονομία της.

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο και μια σημαντική ευκαιρία τα χρήματα να πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς και να εντοπιστούν όλοι όσοι δημιούργησαν και ανέπτυξαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ασφαλώς όσοι πήραν τα χρήματα από τον αγροδιατροφικό τομέα και τους πραγματικούς παραγωγούς χωρίς να έχουν σχέση με αυτόν.

Με βάση και το στρατηγικό σχέδιο που έχουμε εκπονήσει, στην Περιφέρεια ζητούμε οι ενισχύσεις της ΚΑΠ να κατευθύνονται στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της κάθε περιφέρειας και στην ανάπτυξη της υπαίθρου με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας, όπως ο αναπτυξιακός προσανατολισμός, τα χαρακτηριστικά των εδαφοκλιματικών συνθηκών, τα κόστη παραγωγής κ.ά.

Ως Περιφέρεια Κρήτης προτείνουμε να ανοίξει άμεσα ο διάλογος ενόψει της νέας ΚΑΠ με όλους τους επιστημονικούς, παραγωγικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, για να σχεδιάσουμε το αύριο του αγροδιατροφικού τομέα.

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τους πραγματικούς γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, τους αλιείς και διεκδικεί την υποστήριξή τους ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν και να μην νιώθουν όλοι εκείνοι ότι ταυτίζονται με όσους συμμετείχαν ή εκμεταλλεύτηκαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητούμε να σταματήσει η στοχοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης και των παραγωγών.

Με εκτίμηση,

Τζεδάκης Σταύρος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ