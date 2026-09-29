Επιστολή για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με νοσηλευτικό προσωπικό

Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας, έγγραφο σχετικά με την μεση ανάγκη ενίσχυσης του ΓΝΑΝ με νοσηλευτικό προσωπικό. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σας μεταφέρει την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρή και διαχρονική υποστελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε όλες τις ειδικότητες (νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, τραυματιοφορείς, βοηθούς θαλάμου), η οποία έχει πλέον άμεσες επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία του Νοσοκομείου όσο και στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΓΝΑΝ προβλέπονται 242 οργανικές θέσεις, ενώ υπηρετούν μόλις 122 μόνιμοι εργαζόμενοι (50,4%) και 44 συμβασιούχοι (στοιχεία 3/2026). Συνολικά υπηρετούν 166 εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα 76 οργανικές θέσεις να παραμένουν ακάλυπτες.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, παρά τις μεγάλες και διαχρονικές ελλείψεις, το 2026 προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Υγείας μόλις μία (1) μόνιμη θέση νοσηλευτή για το ΓΝΑΝ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη απέχει σημαντικά από τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε κατ’ ελάχιστο το πρόβλημα των δεκάδων κενών οργανικών θέσεων.

Η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στη συσσώρευση 13.100 οφειλόμενων ημερών αδειών και ρεπό, ενώ σε ορισμένα νοσηλευτικά τμήματα υπάρχουν εργαζόμενοι που τους οφείλεται κανονική άδεια ακόμη και από το 2019.

Η υποστελέχωση έχει σοβαρές συνέπειες:

δεν υπάρχει η αναγκαία στελέχωση σε κάθε βάρδια για την παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας

δημιουργούνται αναμονές για χειρουργικές επεμβάσεις, περιορίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης κλινών

έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν κλειστές κλίνες ΜΕΘ (σε συνδυασμό με την έλλειψη ιατρών),

γίνονται συνεχείς μετακινήσεις και πρόσθετη επιβάρυνση του προσωπικού,

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η χορήγηση των προβλεπόμενων αδειών και ρεπό,

δεν εφαρμόζονται οι Υπουργικές Αποφάσεις του 2023 σχετικά με τα καθήκοντα του νοσηλευτικού προσωπικού.

δεν τηρούνται οι διατάξεις της εργασιαικής νομοθεσίας κατά την κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας

δημιουργούνται συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης και αυξημένης εργασιακής πίεσης.

Η λειτουργία ενός Νοσοκομείου δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην υπερεργασία, την αυταπάρνηση και την εξάντληση του υπάρχοντος προσωπικού. Η κατάσταση έχει πλέον υπερβεί τα όρια της ασφαλούς και βιώσιμης λειτουργίας.

Ζητούμε την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση του ΓΝΑΝ με νοσηλευτικό προσωπικό, με πρώτη προτεραιότητα την κάλυψη των 74 κενών θέσεων, καθώς και την περαιτέρω στελέχωση με βάση τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων.

Η ενίσχυση του ΓΝΑΝ με επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη, τόσο για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες όσο και για τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους.