Επιστολή για την άμεση ανάγκη χρηματοδότησης και προώθησης κρίσιμων έργων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας, έγγραφο σχετικά με την άμεση ανάγκη χρηματοδότησης και προώθησης κρίσιμων έργων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και η αντικατάσταση των σωληνώσεων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελούν σημαντικά έργα συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Ωστόσο, ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τέσσερα ιδιαίτερα σημαντικά έργα παραμένουν ουσιαστικά παγωμένα εδώ και χρόνια, παρά τη σημασία τους για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

1. Μελέτη στατικής επάρκειας της παλιάς πτέρυγας του ΓΝΑΝ

Η παλιά πτέρυγα, η οποία κατασκευάστηκε από τη δεκαετία του 1970 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, παρουσιάζει ιστορικό κατασκευαστικών προβλημάτων στον φέροντα οργανισμό. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν διαπιστωθεί προβλήματα και είχαν προταθεί παρεμβάσεις, αυτές δεν υλοποιήθηκαν.

Η σύνταξη σύγχρονης μελέτης στατικής επάρκειας παραμένει μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα. Η μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την ασφάλεια του κτιρίου όσο και για την υλοποίηση μελλοντικών οικοδομικών και ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ αποτελίεί εκκρεμότητα πολεοδομικής νομιμοποίησης και θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί ως το 2022

Στην παλιά πτέρυγα στεγάζονται πολλές βασικές κλινικές και υπηρεσίες του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα καθημερινά να νοσηλεύονται και να εργάζονται σε αυτήν εκατοντάδες ασθενείς και εργαζόμενοι. Η παρατεταμένη εκκρεμότητα του ζητήματος δημιουργεί εύλογη ανησυχία και καθιστά αναγκαία την άμεση εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την προκήρυξη της μελέτης.

2. Ενεργειακή αναβάθμιση της παλιάς πτέρυγας

Το έργο αποτελεί τμήμα της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομειακών Μονάδων Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” – Β΄ Φάση», συνολικού προϋπολογισμού 4.406.936 ευρώ, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2021.

Παρά την ένταξη του έργου, πέντε χρόνια μετά δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί η σχετική μελέτη. Τα προβλήματα στα κουφώματα, στη μόνωση και στον κλιματισμό της παλιάς πτέρυγας καθιστούν την ενεργειακή αναβάθμιση αναγκαία για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

3. Δημιουργία Ψυχιατρικής Κλινικής

Η δημιουργία Ψυχιατρικής Κλινικής στον πρώτο όροφο του Νοσοκομείου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 290.000 ευρώ, αποτελεί πάγιο και επιτακτικό αίτημα για την κάλυψη των αναγκών του νομού Λασιθίου.

Παρά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου από το 2016, το έργο εξακολουθεί να μην έχει υλοποιηθεί. Ο νομός Λασιθίου παραμένει ο μοναδικός νομός της Κρήτης χωρίς Ψυχιατρική Κλινική, με αποτέλεσμα σημαντική επιβάρυνση της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, η οποία καλείται να νοσηλεύει περιστατικά πέραν της δυναμικότητάς της.

4. Επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Την 1η Ιουλίου 2022, ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης είχε ανακοινώσει την πρόθεση ένταξης της επέκτασης του ΓΝΑΝ στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στις 25 Ιανουαρίου 2023, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης ανακοινώσει ότι η επέκταση του ΓΝΑΝ περιλαμβάνεται στα έργα δημόσιας υγείας του Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Κρήτη έως το 2030.

Παρά τις παραπάνω ανακοινώσεις, το έργο δεν εντάχθηκε τελικά στο Ταμείο Ανάκαμψης ούτε έχει μέχρι σήμερα ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να παραμένει ουσιαστικά στάσιμο.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Τα συγκεκριμένα έργα δεν αποτελούν απλώς παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών του Νοσοκομείου. Αφορούν άμεσα την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, την εύρυθμη λειτουργία του ΓΝΑΝ και την επάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στον νομό Λασιθίου.

Ζητούμε, επομένως, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ να προχωρήσουν άμεσα στην εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων και στην ενεργοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των τεσσάρων έργων, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Οι εργαζόμενοι του ΓΝΑΝ έχουμε επανειλημμένα στηρίξει την προσπάθεια αναβάθμισης του Νοσοκομείου και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό δημόσιο νοσοκομείο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του Λασιθίου.

Αναμένουμε από την Πολιτεία να ανταποκριθεί έμπρακτα και όχι με νέες ανακοινώσεις και εξαγγελίες. Η ανάγκη για λύσεις είναι πλέον άμεση και δεν επιδέχεται περαιτέρω καθυστερήσεις.