CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Επίσκεψη του πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στον Περιφερειάρχη Κρήτης

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, Arif Mammadov, επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Κρήτης και Αζερμπαϊτζάν, οι συνέργειες με εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα, καθώς και δράσεις στον τομέα του πολιτισμού.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Πρέσβης κ. Mammadov ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την εποικοδομητική συνεργασία-ενημέρωση, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού, όπως και για το υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν που αυτό προσφέρει.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο κ. Αρναουτάκης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν για την επίσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή εθιμοτυπικών δώρων.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης και ο συνεργάτης της Πρεσβείας, Κώστας Καραμεσίνης.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

35 χρόνια Interreg: «Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για την Κρήτη και τη Μεσόγειο»

21/10/2025

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας καλωσορίζει τη Cisco στις εγκαταστάσεις του

21/10/2025

Σημαντική διάκριση για το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου

21/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Σε συναγερμό οι Αρχές – Σωτήρια η επέμβαση Πυροσβεστικής και ΔΙΑΣ

21/10/2025

22 πρώτοι μήνες της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου | +Video

20/10/2025

Επιτυχής η συμμετοχή της Κρήτης στο ευρωπαϊκό εργαστήριο για την κλιματική ουδετερότητα στην Κροατία

20/10/2025

Εορτασμός του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, στην Κρήτη

20/10/2025

Σητεία: Απόλυτη επιτυχία 5ης Παγκρήτιας Ημερίδας «Κρητών Φιλοξενείν»

20/10/2025

Επίκαιρη ερώτησης Κ. Σπυριδάκη στην Βουλή για την Ελαιοπαραγωγή στον Νομό Λασιθίου

20/10/2025

Η εκλογή του νέου Δ.Σ. στην Τράπεζα Χανίων

20/10/2025
Back to top button