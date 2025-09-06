Επίσκεψη του Πρέσβη της Αρμενίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, ο Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Αρμενίας στην Ελλάδα, κ. Τιγκράν Μκρτσιάν, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συναντήθηκε με την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής, Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη.

Τον Πρέσβη συνόδευε η εκπρόσωπος της Αρμενικής παροικίας στην Κρήτη, κα Σάντυ Αβεδισιάν. Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης, από πλευράς του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Προϊσταμένη της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών και Ερευνητών, κα Ευγενία Σκουντάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Βαμβακάκη παρουσίασε συνοπτικά το έργο, την αποστολή και τις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου, ενώ ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και ακαδημαϊκών φορέων της Αρμενίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και των δύο πλευρών να διερευνήσουν προοπτικές συνεργασίας προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και των δύο χωρών.