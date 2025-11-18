CAFE MELI
Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

18/11/2025
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα την Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, όπου συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Ιδρύματος, καθηγητή Γεώργιο Κοντάκη, την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής, καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, την Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγήτρια Σοφία Σχίζα, και την Αντιπρύτανη Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, καθηγήτρια Μελίνα Ταμιωλάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος και της Περιφέρειας Κρήτης. Κοινή πεποίθηση των δύο πλευρών είναι ότι η στενή και διαρκής συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, την προώθηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας, καθώς και για την ενίσχυση της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την τοπική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας της Κρήτης.

Από την  Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

